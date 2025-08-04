В Ярославле на железной дороге погиб подросток-зацепер. Видео

В Ярославле на железной дороге погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла вечером 3 августа на перегоне станций Лютово-Телищево.
Очевидцы рассказали, что инцидент произошел неподалеку от Липовой горы.
«Из-за машины и будки не видно момент, как сбили. Только, как летел и приземлился, когда электричка прошла», — написали жители города в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».
В ярославском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ рассказали, что подросток мог быть зацепером.
«Первоначальными следственными действиями установлено, что несовершеннолетний получил различные травмы, упав из межвагонного пространства поезда в результате занятием опасным увлечением зацепингом. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали следователи.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.