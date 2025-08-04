В аварии с ярославским автобусом в Ленобласти пострадали 16 человек

После аварии с туристическим автобусом в Ленобласти возбудили два уголовных дела Источник: Официальный канал Западного МСУТ СК России

После аварии с туристическим автобусом и поездом в Ленобласти возбуждены два уголовных дела. Напомним, по предварительным данным «Фонтанки», в салоне была группа пассажиров из Ярославской области. Автобус направлялся из Тутаева в город Кемь в Карелии.

Первое уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения. Его расследует полиция.

Второе уголовное дело находится в производстве Ленинградского следственного отдела СК на транспорте. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, за аварией, которая случилась на перегоне Олонец — Лодейное Поле 4 августа, следствие увидело нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее смерть по неосторожности (часть 2 статьи 263 УК).

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По предварительным данным транспортного СК, в седьмом часу утра водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд вблизи станции Инема, проигнорировав красный сигнал светофора и приближающийся грузовой состав. Поезд врезался в заднюю часть автобуса, в котором, по предварительным данным полиции, находились 35 взрослых пассажиров и двое детей.

В главке сообщали, что травмы различной степени тяжести получили 13 взрослых, для 68-летней женщины они оказались несовместимы с жизнью.

По оперативным данным Минздрава России, пострадали 16 человек, состояние семи из них оценивалось как тяжёлое. Их эвакуировали в том числе на вертолётах санавиации.

«Для выработки тактики лечения пострадавших будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — добавили в министерстве.

Автобус вёз туристов в Александро-Свирский монастырь. Это одна из остановок на маршруте Тутаев — Кемь — Тутаев.