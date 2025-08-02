Сожгли в бочке и раскидали пепел по участку: в Санкт-Петербурге семья скрыла смерть младенца

В Санкт-Петербурге родители сожгли ребенка и разбросали пепел по участку. В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу сообщили, что задержали мать младенца и ее сожителя.
«Предварительным следствием установлено, что 1 августа 2025 года в одном из домов по ул. Березовой в Авиагородке г. Санкт-Петербурга скончался младенец. Родители вместо того, чтобы сообщить о произошедшем, попытались скрыть смерть ребенка», — сообщили в Telegram-канале Следственного комитета. В СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Как стало известно «Фонтанке», во время застолья без помощи врачей родилась девочка. Предположительно это случилось в День России, то есть 12 июня. Точную дату появления на свет ребенка родители вспомнить не смогли.
После родов девочка была жива. Сосед семьи вспомнил, что видел младенца. Эту версию подтверждают и фотографии в телефоне матери, первая из которых появилась под конец июня. Еще на протяжении примерно недели девочку фотографировали, покупали смеси и просили помощи с детскими вещами.
44-летняя мать призналась, что ребенок умер спустя месяц. Сначала младенца хотели похоронить на участке, но «могилу» быстро раскопали собаки. Тогда от тела решили избавиться иначе.
48-летний гражданский супруг несколько дней сжигал в бочке вещи и труп, а пепел разбросал по участку. Сообщать о случившемся пара не стала. Правда вскрылась быстро. В конце июля пара выпивала со знакомым работником приюта для собак и рассказала ему о родах и потере ребенка.