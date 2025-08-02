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Происшествия Сожгли в бочке и раскидали пепел по участку: в Санкт-Петербурге семья скрыла смерть младенца

Сожгли в бочке и раскидали пепел по участку: в Санкт-Петербурге семья скрыла смерть младенца

До «кремации» тело пытались похоронить

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Малышка прожила около месяца | Источник: Дарья Пона / 74.RUМалышка прожила около месяца | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Малышка прожила около месяца

Источник:
Дарья Пона / 74.RU

В Санкт-Петербурге родители сожгли ребенка и разбросали пепел по участку. В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу сообщили, что задержали мать младенца и ее сожителя.

«Предварительным следствием установлено, что 1 августа 2025 года в одном из домов по ул. Березовой в Авиагородке г. Санкт-Петербурга скончался младенец. Родители вместо того, чтобы сообщить о произошедшем, попытались скрыть смерть ребенка», — сообщили в Telegram-канале Следственного комитета. В СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

Так выглядит дом, в котором умер ребенок

Источник:

Питерский Следком / Telegram

Как стало известно «Фонтанке», во время застолья без помощи врачей родилась девочка. Предположительно это случилось в День России, то есть 12 июня. Точную дату появления на свет ребенка родители вспомнить не смогли. 

Родители выпивали в день родов | Источник: «Фонтанка.ру»Родители выпивали в день родов | Источник: «Фонтанка.ру»

Родители выпивали в день родов

Источник:

«Фонтанка.ру»

После родов девочка была жива. Сосед семьи вспомнил, что видел младенца. Эту версию подтверждают и фотографии в телефоне матери, первая из которых появилась под конец июня. Еще на протяжении примерно недели девочку фотографировали, покупали смеси и просили помощи с детскими вещами.

Девочку хотели похоронить на участке | Источник: «Фонтанка.ру»Девочку хотели похоронить на участке | Источник: «Фонтанка.ру»

Девочку хотели похоронить на участке

Источник:

«Фонтанка.ру»

44-летняя мать призналась, что ребенок умер спустя месяц. Сначала младенца хотели похоронить на участке, но «могилу» быстро раскопали собаки. Тогда от тела решили избавиться иначе. 

48-летний гражданский супруг несколько дней сжигал в бочке вещи и труп, а пепел разбросал по участку. Сообщать о случившемся пара не стала. Правда вскрылась быстро. В конце июля пара выпивала со знакомым работником приюта для собак и рассказала ему о родах и потере ребенка.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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