Сожгли в бочке и раскидали пепел по участку: в Санкт-Петербурге семья скрыла смерть младенца

Малышка прожила около месяца Источник: Дарья Пона / 74.RU

В Санкт-Петербурге родители сожгли ребенка и разбросали пепел по участку. В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу сообщили, что задержали мать младенца и ее сожителя.

«Предварительным следствием установлено, что 1 августа 2025 года в одном из домов по ул. Березовой в Авиагородке г. Санкт-Петербурга скончался младенец. Родители вместо того, чтобы сообщить о произошедшем, попытались скрыть смерть ребенка», — сообщили в Telegram-канале Следственного комитета. В СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Так выглядит дом, в котором умер ребенок Источник: Питерский Следком / Telegram

Как стало известно «Фонтанке», во время застолья без помощи врачей родилась девочка. Предположительно это случилось в День России, то есть 12 июня. Точную дату появления на свет ребенка родители вспомнить не смогли.

Родители выпивали в день родов Источник: «Фонтанка.ру»

После родов девочка была жива. Сосед семьи вспомнил, что видел младенца. Эту версию подтверждают и фотографии в телефоне матери, первая из которых появилась под конец июня. Еще на протяжении примерно недели девочку фотографировали, покупали смеси и просили помощи с детскими вещами.

Девочку хотели похоронить на участке Источник: «Фонтанка.ру»

44-летняя мать призналась, что ребенок умер спустя месяц. Сначала младенца хотели похоронить на участке, но «могилу» быстро раскопали собаки. Тогда от тела решили избавиться иначе.