«Это полный обман»: изувеченной в Дубае модели прилетело за клевету — ее обидчики выдали свою версию

Мария, восстанавливающая способность ходить, может оказаться обвиняемой в новом судебном деле Источник: ae3marylu / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В деле модели Марии Ковальчук, найденной в марте искалеченной в Дубае, появились новые подробности. В интервью Ксении Собчак модель и ее мать обвинили в произошедшем компанию молодых людей, с которыми Мария провела последние дни перед инцидентом. Александра Мерцалова, Артем Папазов и Александр Лаптинский, чьи имена упомянула Мария, не стали отмалчиваться и рассказали свою версию событий изданию «Осторожно Media».

«Я никогда не был в суперджете»

По словам Артема Папазова, они с Марией впервые встретились за две недели до случившегося в клубе. На предложение Ковальчук познакомиться парень ответил отказом, да и обмениваться номерами и продолжать общение тоже не планировал.

Ночью 10 марта Артем в компании друзей снова отдыхал в клубе. Вечер оказался настолько приятный, что все решили продолжить его, но уже в отеле.

— Уже был поздний час, где-то 2−3 часа ночи. Мы решили поехать в отель в районе JVC, потому что там есть бассейн прямо в номере, на балконе, — объяснил один из участников вечеринки Александр Лаптинский.

В отеле компания сняла номер и, предвкушая отличный отдых, пошла заселяться. По дороге Артем снова встретил Марию Ковальчук. Увидев знакомое лицо, модель рассказала о том, что проспала самолет в Таиланд, и попросила о помощи.

— Она попросила поставить свой чемодан у нас в номере и посидеть, чтобы решить проблемы с отъездом. Во всех интервью она говорит, что якобы я ей предложил полететь все вместе в Таиланд на каком-то суперджете. Это полный обман, я никогда не был и не летал на суперджете. Я не мог такого сказать, — опровергает слова Марии Артем Папазов.

Источник: Кровавая барыня / T.me

В номере Мария быстро освоилась, познакомилась с остальными, рассказала о своей работе моделью и почувствовала себя как дома. Все слушали музыку, смотрели концерты и обсуждали планы на будущее. Тогда Ковальчук вспомнила о Таиланде, где у нее якобы есть место, где можно дальше тусить.

— Мария активно хотела нас пригласить к себе на Пхукет, рассказывая, какая у нее там большая вилла, что у нее там много друзей, она приглашала всех вместе полететь с ней, — продолжает рассказ Лаптинский. — На что мы отшучивались и давали понять, что мы здесь живем, работаем, у нас есть свои дела.

«У меня нет будущего, я не знаю, что делать»

Безмятежный день, пока компания купалась в бассейне, загорала и валялась в номере, пролетел незаметно. Коллективно решили продлить отдых еще на несколько дней. Ковальчук не осталась в стороне, а поддержала затею и попросила остаться с новыми знакомыми дальше.

— Никакого спиртного в первый день не пили. И вообще за два с половиной дня спиртного было немного. Бутылка виски, которую не допили, и пиво в банках. Она [Мария] говорила про какой-то белый порошок. Полное вранье. После происшествия в номере все обыскали, делали экспертизы. Проверяли, в каком мы состоянии. Ни к кому претензий не было, — поделился Артем Папазов.

Источник: Кровавая барыня / T.me

На второй день одна из участниц вечеринки, Александра Мерцалова, ушла из номера, но не в своей одежде, а в платье Марии. По словам девушки, после того как она несколько раз плавала в бассейне, она сильно вымокла и замерзла, и Ковальчук одолжила свою одежду.

— Мария предложила надеть ее платье. Сначала я отказалась. Потом поняла, что слишком замерзла в мокрых вещах. Сказала: «Спасибо большое. Я его обязательно верну», — рассказала Александра.

Пока Александры не было, Ковальчук впала в истерику. По словам парней, она стояла в бассейне в халате, курила и говорила о внутренней пустоте. Затем попыталась перелезть к соседям через балкон на восемнадцатом этаже.

— Она смотрела на нас такими глазами и при этом говоря: «Вы очень классные ребята, вы такие дружные, такие веселые. У меня нет будущего, я не знаю, что делать». Начала говорить фразы, что мы с вами больше не встретимся, мы с вами больше не увидимся, — вспоминает слова модели Александр Лаптинский.

Испугавшись, что Мария может что-то с собой сделать, парни затащили ее в комнату и попросили оставшуюся девушку, Милену Долганову, поговорить и успокоить ее.

— Оставив девочек в гостиной, мы на балконе попытались как-то это все обсудить. Милена вернулась через секунд 30. Зашла с фразой: «Мальчики, она убежала», — вспоминает Александр.

На ресепшене компания узнала, что Мария в одном халате выбежала из отеля, но никого о помощи из работников не попросила. Никто не пошел ее искать дальше, а вернулся в номер. Позже вернулась и Александра Мерцалова, которая, узнав о случившемся, поддержала идею просто оставаться в номере и ждать.

«То, что вы сейчас находитесь в Норвегии, вам не поможет»

Около пяти утра в номер нагрянула полиция с обыском. Оказалось, что по-английски говорит только Артем Папазов, поэтому его забрали в участок, а остальных оставили в отеле после небольшого разговора.

— После опроса в участке я поехал домой, а не в отель. Было уже 6.30 утра. Я был в шоке, ведь мне в полиции сказали, что Мария Ковальчук умерла, упала с большой высоты и умерла, — признается Артем.

Днем, после того как Папазов отдохнул и переоделся, он вернулся в отель и рассказал о случившемся друзьям. Еще 10–12 дней компания думала, что история закончилась, но практически через две недели их вызвали в службу безопасности, и тогда они узнали, что Мария на самом деле жива.

— Нас предупредили, что мы не имеем права не только общаться с любым свидетелем и потерпевшей, их родственниками и знакомыми, но даже приближаться к ним, так как это будет расценено как попытка вести следствие в заблуждение, — уверяет Артем Папазов.

Несколько месяцев всех свидетелей подробно опрашивали, смотрели камеры видеонаблюдения и изучали улики, а в июле участникам вечеринки сообщили, что дело закрыто, виновных в переломах Марии нет.

После того как каждый участник дела подписал документы, им разрешили выезжать из страны. Мария, которая к тому моменту пришла в себя, уехала в Норвегию к маме и дедушке. Оказавшись в другой стране, Ковальчук начала дистанционно давать интервью и рассказывать свою версию событий. Компания, однако, считает все ее слова клеветой и намерена привлечь к ответственности.

Александра считает, что Мария специально дождалась отъезда в Норвегию, потому что в ОАЭ клевета считается серьезным преступлением. Источник: ssweet_barbie / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)