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Происшествия Погубил друга? В Ярославской области вынесли приговор после смертельного ДТП на трассе

Погубил друга? В Ярославской области вынесли приговор после смертельного ДТП на трассе

Иномарка вылетела в бетонный забор на М-8

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2 комментария
Авария произошла на трассе «Холмогоры» | Источник: прокуратура Ярославской области Авария произошла на трассе «Холмогоры» | Источник: прокуратура Ярославской области

Авария произошла на трассе «Холмогоры»

Источник:

прокуратура Ярославской области

В Переславле-Залесском Ярославской области вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 21-летний житель Московской области.

По данным прокуратуры, в ноябре 2024 года москвич с другом ехал по трассе М-8 «Холмогоры» на «Дэу-Матиз». В районе 117-го километра трассы он потерял управление и выехал на встречку, после чего съехал в кювет, врезавшись в железобетонный забор. Друг, сидевший на пассажирском, от полученных травм скончался.

Как указали в ведомстве, иномарка двигалась с превышением допустимой скорости.

На фото&nbsp;— последствия ДТП | Источник: прокуратура Ярославской области На фото&nbsp;— последствия ДТП | Источник: прокуратура Ярославской области
Автомобиль врезался в бетонный забор | Источник: прокуратура Ярославской области Автомобиль врезался в бетонный забор | Источник: прокуратура Ярославской области
От машины ничего не осталось | Источник: прокуратура Ярославской области От машины ничего не осталось | Источник: прокуратура Ярославской области
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Столкновение произошло ночью | Источник: прокуратура Ярославской области Столкновение произошло ночью | Источник: прокуратура Ярославской области

«С учетом позиции государственного обвинителя Переславский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка, с лишением права управления транспортными средствами на два года», — указали в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ из-за нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее на трассе М-8 в Ярославской области разбились водитель и пассажирка «Лады-Весты». На трассу «Холмогоры» неподалеку от отворотки на Шопшу в Гаврилов-Ямском районе под колеса легковушки попал лось, после этого авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с грузовиком.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП Переславский район Смертельная авария
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Комментарии
2
Гость
1 час
Выехать на Матиссе на трассу, да еще и гнать?! Это капсула!
Гость
1 час
Хорошо что забор выдержал.
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