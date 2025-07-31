Погубил друга? В Ярославской области вынесли приговор после смертельного ДТП на трассе

Авария произошла на трассе «Холмогоры» Источник: прокуратура Ярославской области

В Переславле-Залесском Ярославской области вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 21-летний житель Московской области.

По данным прокуратуры, в ноябре 2024 года москвич с другом ехал по трассе М-8 «Холмогоры» на «Дэу-Матиз». В районе 117-го километра трассы он потерял управление и выехал на встречку, после чего съехал в кювет, врезавшись в железобетонный забор. Друг, сидевший на пассажирском, от полученных травм скончался.

Как указали в ведомстве, иномарка двигалась с превышением допустимой скорости.

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«С учетом позиции государственного обвинителя Переславский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка, с лишением права управления транспортными средствами на два года», — указали в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ из-за нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Приговор в законную силу не вступил.