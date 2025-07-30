Есть погибшие: на М-8 в Ярославской области случилась жесткая авария с грузовиком. Кадры с места

Легковушка сбила лося, а после столкнулась на встречной полосе с грузовиком. Погибли двое Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

В ночь на 30 июня на М-8 в Ярославской области разбились водитель и пассажирка «Лады Весты». На трассу «Холмогоры» неподалеку от отворотки на Шопшу в Гаврилов-Ямском районе под колеса легковушки попал лось.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ярославля, совершил наезд на дикое животное с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения», — раскрыли подробности в ярославской Госавтоинспекции.

Затем на «встречке» авто столкнулось с грузовиком «МАН». От удара большегруз выехал на обочину трассы.

Все что осталось от машины после аварии Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

От двух ударов «Лада» превратилась в ком металла. Водитель и женщина-пассажирка погибли на месте. Сотрудникам Госавтоинспекции потребовалось время, чтобы установить их личности. Выяснилось, что за рулем «Лады» был 34-летний молодой человек, на пассажирском сидела 56-летняя женщина.

Появились подробности смертельной аварии на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Грузовик на обочине врезался в столб. У него серьезно помята передняя кабина. В районе аварии трасса усыпана осколками, на разделительной полосе остались куски металла и детали бампера.

Грузовик после столкновения с легковушкой на встречной полосе улетел на обочину Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com