Есть погибшие: на М-8 в Ярославской области случилась жесткая авария с грузовиком. Кадры с места

В ночь на 30 июня на М-8 в Ярославской области разбились водитель и пассажирка «Лады Весты». На трассу «Холмогоры» неподалеку от отворотки на Шопшу в Гаврилов-Ямском районе под колеса легковушки попал лось.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ярославля, совершил наезд на дикое животное с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения», — раскрыли подробности в ярославской Госавтоинспекции.
Затем на «встречке» авто столкнулось с грузовиком «МАН». От удара большегруз выехал на обочину трассы.
От двух ударов «Лада» превратилась в ком металла. Водитель и женщина-пассажирка погибли на месте. Сотрудникам Госавтоинспекции потребовалось время, чтобы установить их личности. Выяснилось, что за рулем «Лады» был 34-летний молодой человек, на пассажирском сидела 56-летняя женщина.
Грузовик на обочине врезался в столб. У него серьезно помята передняя кабина. В районе аварии трасса усыпана осколками, на разделительной полосе остались куски металла и детали бампера.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии. На месте также работали сотрудники Пожарно-спасательная службы Ярославской области.