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Происшествия Есть погибшие: на М-8 в Ярославской области случилась жесткая авария с грузовиком. Кадры с места

Есть погибшие: на М-8 в Ярославской области случилась жесткая авария с грузовиком. Кадры с места

Публикуем первые подробности ДТП

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7 комментариев
Легковушка сбила лося, а после столкнулась на встречной полосе с грузовиком. Погибли двое | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиЛегковушка сбила лося, а после столкнулась на встречной полосе с грузовиком. Погибли двое | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Легковушка сбила лося, а после столкнулась на встречной полосе с грузовиком. Погибли двое

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

В ночь на 30 июня на М-8 в Ярославской области разбились водитель и пассажирка «Лады Весты». На трассу «Холмогоры» неподалеку от отворотки на Шопшу в Гаврилов-Ямском районе под колеса легковушки попал лось.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ярославля, совершил наезд на дикое животное с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения», — раскрыли подробности в ярославской Госавтоинспекции.

Затем на «встречке» авто столкнулось с грузовиком «МАН». От удара большегруз выехал на обочину трассы.

Все что осталось от машины после аварии | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.comВсе что осталось от машины после аварии | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

Все что осталось от машины после аварии

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

От двух ударов «Лада» превратилась в ком металла. Водитель и женщина-пассажирка погибли на месте. Сотрудникам Госавтоинспекции потребовалось время, чтобы установить их личности. Выяснилось, что за рулем «Лады» был 34-летний молодой человек, на пассажирском сидела 56-летняя женщина.

Появились подробности смертельной аварии на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

Грузовик на обочине врезался в столб. У него серьезно помята передняя кабина. В районе аварии трасса усыпана осколками, на разделительной полосе остались куски металла и детали бампера.

Грузовик после столкновения с легковушкой на встречной полосе улетел на обочину | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.comГрузовик после столкновения с легковушкой на встречной полосе улетел на обочину | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

Грузовик после столкновения с легковушкой на встречной полосе улетел на обочину

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии. На месте также работали сотрудники Пожарно-спасательная службы Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Смертельная авария ДТП с лосем Трасса М-8 Гаврилов-Ямский район
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Комментарии
7
Гость
1 час
ужас
Гость
51 минута
Лось попал под колёса? У лося не тот рост, чтобы попадать под колёса легковушки
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