Над Ярославлем растет огромный столб дыма. Видео с места пожара

Во вторник, 29 июля, в Ярославле на улице Выставочной загорелся бензовоз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте работают 32 спасателя, объятый пламенем транспорт тушат на девяти спецмашинах.

В этом онлайн-репортаже публикуем кадры с места событий.