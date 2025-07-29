Над Ярославлем растет огромный столб дыма. Видео с места пожара

Во вторник, 29 июля, в Ярославле на улице Выставочной загорелся бензовоз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте работают 32 спасателя, объятый пламенем транспорт тушат на девяти спецмашинах.
В этом онлайн-репортаже публикуем кадры с места событий.
Данные по пожару от МЧС
Как сообщили в ярославском управлении МЧС, пламя удалось локализовать спустя полчаса после сообщения о пожаре.
«В 15:39 пожарные МЧС России выехали по сообщению о загорании бензовоза по адресу: город Ярославль, улица Выставочная, дом 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений горело два грузовых автомобиля. В 16:09 объявлена локализация, ликвидация открытого горения», — прокомментировали ЧП в управлении.
По уточненной информации ярославского управления МЧС, пламя повредило два грузовика.
Предварительно, пострадавших нет.
Столб дыма поднялся на Промышленным шоссе и проспектом Октября.
Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 15:39. К месту пожара направлены силы и средства согласно расписанию выезда.