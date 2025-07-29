НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

4 м/c,

с-в.

 753мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,58
EUR 93,21
Загорелся бензовоз
Куда поехать на электричке
Выиграл 10 миллионов
Змея на пляже
Срезали лежачие полицейские
Дорогие круизы на теплоходе
Программа чествования «Локомотива»
Летние предложения медцентров Ярославля
Уголовное дело после благоустройства
Происшествия Онлайн-трансляция Над Ярославлем растет огромный столб дыма. Видео с места пожара

Над Ярославлем растет огромный столб дыма. Видео с места пожара

По информации МЧС, в промзоне загорелся бензовоз

165
Написать комментарий

Во вторник, 29 июля, в Ярославле на улице Выставочной загорелся бензовоз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте работают 32 спасателя, объятый пламенем транспорт тушат на девяти спецмашинах.

В этом онлайн-репортаже публикуем кадры с места событий.

Анастасия Вязигина
Последствия пожара видны из разных точек города | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПоследствия пожара видны из разных точек города | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Последствия пожара видны из разных точек города

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

ЧП случилось на улице Выставочной, 1 | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЧП случилось на улице Выставочной, 1 | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

ЧП случилось на улице Выставочной, 1

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Обсудить
Анастасия Вязигина

Данные по пожару от МЧС

Как сообщили в ярославском управлении МЧС, пламя удалось локализовать спустя полчаса после сообщения о пожаре.

«В 15:39 пожарные МЧС России выехали по сообщению о загорании бензовоза по адресу: город Ярославль, улица Выставочная, дом 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений горело два грузовых автомобиля. В 16:09 объявлена локализация, ликвидация открытого горения», — прокомментировали ЧП в управлении.

Обсудить
Анастасия Вязигина

По уточненной информации ярославского управления МЧС, пламя повредило два грузовика.

В Ярославле загорелся бензовоз | Источник: МЧС России по Ярославской областиВ Ярославле загорелся бензовоз | Источник: МЧС России по Ярославской области

В Ярославле загорелся бензовоз

Источник:

МЧС России по Ярославской области

Обсудить
Анастасия Вязигина

Предварительно, пострадавших нет.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Столб дыма поднялся на Промышленным шоссе и проспектом Октября.

Ярославцы в соцсетях делятся кадрами черного дыма

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Обсудить
Анастасия Вязигина

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 15:39. К месту пожара направлены силы и средства согласно расписанию выезда.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ЧП МЧС Бензовоз Пожар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление