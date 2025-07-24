«Машина — легенда». Что известно о самолете Ан-24, который разбился в Амурской области Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Днем 24 июля самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области. Он летел из Хабаровска через Благовещенск в Тынду и упал всего в 15 километрах от конечного пункта назначения. Как сообщили в «Ангаре», бортовой номер самолета — RA-47315. IRCITY.RU собрали всё, что известно о нем.

Согласно сайту Russianplanes.net, наш Ан-24 был выпущен в январе 1976 года на киевском авиазаводе «Авиант». Вместе с ним в тот год было изготовлено еще 24 таких же машины. Эксплуатироваться этот самолет начал с 24 февраля 1976-го, и ровно через 49 лет и 5 месяцев он разбился.

Ан-24 в 1995 году в Нижнем Новгороде Источник: Х / Russianplanes.net

Первым эксплуатантом Ан-24 стала авиакомпания «Аэрофлот». Он находился в ее авиапарке до 1993 года. Затем собственником этого борта стали «Нижегородские авиалинии». В августе 1995-го самолет был передан в лизинг камбоджийской компании Kampuchea Airlines, а в апреле 1997 года он вернулся в Россию сначала на хранение, а затем снова стал летать.

А это Ан-24 в 2009 году в Домодедово Источник: Евгений Родин / russianplanes.net

Также эксплуатантами самолета были «КурскАвиа», «Ижавиа», авиакомпания «Авиасервис», позднее переименованная в «Пионер» (базировалась в Махачкале), и «РусЛайн».

Так выглядел салон Ан-24 в 2016 году Источник: Андрей Кисельников / Russianplanes.net

В собственность «Ангары» Ан-24 попал в июле 2021 года. Сертификат летной годности борту выдали 5 июля 2021 года, он действителен до января 2036-го. Средний налет в месяц составлял 131 час, а среднее количество рейсов — 20,3 полета в неделю.

А это штурвал Ан-24, снятый в 2020 году Источник: Арсений Мурашев / Russianplanes.net

По данным «Интерфакса», в декабре 2018 года этот борт был поврежден в аэропорту Бодайбо. Во время руления после посадки самолет задел крылом мачту освещения. Тогда никто из людей на борту не пострадал. По мнению авиакомпании «РусЛайн», которая тогда эксплуатировала Ан-24, причиной инцидента стал снег на взлетно-посадочной полосе.

Принадлежащий тогда еще «РусЛайну» Ан-24 в аэропорту Иркутска в 2018 году Источник: Анастасия Юшкевич / Russianplanes.net

На популярных сайтах для отзывов люди часто делились мнениями об авиакомпании «Ангара», которой и принадлежал в последние годы Ан-24. Мы изучили отзывы и рассказываем, что о ней в целом и об этом самолете в частности думают пассажиры.

А вот Ан-24 уже стал собственностью «Ангары». Фото сделано в 2021 году Источник: Мариус Хёпнер / Russianplanes.net

Средняя оценка Ан-24 на портале Tripadvisor — 3,5 балла. Отзывов — 15, среди которых есть как негативные, так и позитивные реплики.

В июле 2023 года пользователь с ником Culture59609643183, летевший из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, просил «что-то сделать с Ан-24», называл его «ужасным» и отмечал, что летать на нем невозможно.

Вот так выглядел салон Ан-24 в 2021-м Источник: Мариус Хёпнер / Russianplanes.net

— Что внешний вид, что салон — тихий ужас. Такое ощущение, что компания плюет на своих пассажиров. Летишь и молишься. Всё на «соплях», самолету будто 100 лет. Очень страшно на нем лететь. Самолет микроскопический. Заходишь в него и чувствуешь себя как в консервной банке. Ужасный самолет. Пожалуйста, рассмотрите данную жалобу, — писал пассажир.

Наталья из Усть-Илимска, летевшая из Братска в Иркутск, наоборот, отмечала, что самолет хоть и старенький, но в целом полет прошел хорошо.

— Всё хорошо, самолет только не самый современный, очень уж гулко во время полета. Комфортно только в наушниках с гаджетом, — писала Natalja M в апреле 2019 года.

Пользователь Олег из Санкт-Петербурга еще в 2017 году заметил, что авиапарк «Ангары» уже устарел.

— Пора поменять Ан-24 и Ан-26 на более современные самолеты. Летал на таких же (скорее, на тех же самолетах) 50 лет назад! И цены… Тоже не должны быть такими высокими на местных рейсах, — написал мужчина.

Ан-24 летал почти 50 лет Источник: Андрей Шаповалов / Russianplanes.net

Москвич Роман Б., который в 2017-м летал по делам в Бодайбо на Ан-24, с большой теплотой описал свой полет на этом самолете.

— Первый раз на турбовинтовом самолете. Всё прошло отлично, только было иногда холодновато, когда дверь в самолет открыта. Стюардесса объявляет информацию о рейсе, просит пристегнуться, затем запуск двигателей, рулежка и взлет, причем всё очень плавно, двигатели убаюкивают своим гудением. Есть даже небольшой складной столик для сока, напоила, собрала стаканчики. Еду не давали. За два часа миновали 900 км с гаком, также плавно приземлились и зарулили на стоянку, — писал парень.

Он также отмечал, что внимательно изучил, когда в последний раз выпускали Ан-24, и понял, что это было в 1979 году.

— Значит, ему тоже, как мне, 38 лет или более, — добавил мужчина.

На сайте Otzovik есть мнения конкретно про самолеты Ан-24. Многим этот борт нравился и нравится, но есть и те, кто считает его худшим среди всех самолетов, на которых авторам доводилось летать.

— В молодости приходилось очень много летать (естественно, пассажиром) на самых разных самолетах той поры (конец 60-х, 70-е): ТУ-104,124,134,154, ИЛ-18,14,62, АН-10,12,24 (причем на АН-24 в т. ч. и с монгольским экипажем), ЛИ-2… Самые ненавидимые мной из-за тихоходности и наименьшего комфорта были АНы — и 10, и 24. Летишь, а он весь трясется, крыльями, как птица, машет, в салоне шум, как во время битвы — в общем, категорически они мне не нравились. К тому же, по словам знакомых летчиков, они были далеко не безопасны. Ан-10 грешил разрушением центроплана на посадке (недаром недолго прослужил на пассажирских линиях — сняли), а АН-24 на одном моторе не мог даже удержать высоту — снижался, — делился мнением пользователь с ником Странник 50 в 2018 году.

При этом пользовательница с ником Sweet22 из Санкт-Петербурга ласково называет Ан-24 «старыми добрыми Аннушками».

— Ан-24 способен садиться на грунтовку, сама свидетель и пассажир таких посадок неоднократно. Не аварийных, не подумайте, а просто аэропорты были такие, «полевые». Пыхтит-гудит Ан-24 изрядно. В салоне невозможно разговаривать. Но для 1,5–2-часового полета это не так страшно, пережить можно. Зато надежный, если что может спланировать и сесть в поле. Лично меня это всегда как-то успокаивало, — делится девушка.

Наконец, на портале airlines-inform тоже много самых разных мнений по поводу Ан-24, их тут целых 80, причем 78% из них — позитивные, еще 18% — нейтральные и только 4% — негативные. В мае 2023 года пользовательница Настенька оставила короткую и емкую фразу:

— Машина-легенда. Больше говорить нечего, и так понятно, что это Самолет с большой буквы.

Ан-24 в аэропорту Ижевска в 2020 году Источник: Даниил Попов / Russianplanes.net

Другой пользователь с ником ГостьВикинг делится такими подробностями:

— Летал на «Аннушке» с детства, т. к. папа был пилотом, а затем и командиром Ан-24. Позже летал и во взрослом возрасте где-то до 1990 года. Любимый самолет, на котором летал от Луганска, Сочи, Симферополя, Псковской области, Москвы, Ленинграда, но чаще всего в Винницу, где в области в селе жила бабушка. Люблю слушать звук запуска двигателей до сих пор, а мне уже 60.

А вот пользователь с ником Саня отмечает, что на таких самолетах страшно летать:

— Страшно. При попытке завестись отключилась вся электрика. Пока на месте стояли перед самым взлетом, его колбасило не по-детски. Пилоты очень резко рулили, иногда было непонятно, то ли снижение начали, то ли падаем. С иллюминатора сквозит.

Другие пишут, что с ревом двигателей Ан-24 не сравнится ни один самолет, а садится он так, будто «бомба упала». Впрочем, есть и те, кто оценивает состояние этих бортов нейтрально и строго по фактам.

— Я скажу по-простому: охаять можно всё, даже на солнце есть пятна. Самолет проектировался и вводился в эксплуатацию еще при Советской власти. Иные люди, его ровесники, уже давно по могилкам лежат, а он всё летает. Трудяга и детище своего времени, надежный и неприхотливый. Да, гудит и рычит. Да, вибрации и шум. Да, нет вайфая, лежачих ВИП-зон и секси-стюардесс. За этим — к буржуям. Там и ценник, и сервис, и размах. «Аннушка» не для этого делался и в свое время был замечательной машиной, которая надежно и безопасно доставит из точки А в точку Б. Создайте для начала что-то свое, лучше и понадежнее, потом хайте, — писал пользователь с ником Гость.

Источник: Городские медиа

Напомним, борт Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду в 11:21 по местному времени. В 12:58 после ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала. На борту самолета находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Своим мнением о случившемся поделились генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России Виктор Горбачев и пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. Оба они пришли к выводу, что Ан-24 — морально устаревший самолет и такие машины пора менять. Тем временем бывший аналитик компании «Финам» Алексей Захаров говорил, что 50 лет — не срок для самолета, и он может служить гораздо дольше.

Всё, что известно о крушении Ан-24 в Амурской области, мы собираем в онлайн-трансляции, а посмотреть короткую видеоновость можно по ссылке.