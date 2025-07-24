«Я в шоке». Однокурсник рассказал, каким человеком был погибший командир разбившегося в Приамурье Ан-24

Однокурсник рассказал о погибшем в Амурской области пилоте Ан-24 Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Однокурсник командира Ан-24 авиакомпании «Ангара», потерпевшего крушение в Амурской области, рассказал, каким человеком был погибший пилот. Александр Верхозин учился вместе с Вячеславом Логвиновым в Военном институте Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова.

Александр еще не осознал смерть товарища по учебе.

«Пока ничего не могу сказать. В шоке. Хороший человек, друг… Веселый, добрый», — ответил Александр Верхозин корреспонденту «ИрСити».

Вячеслав Логвинов был пилотом разбившегося в Приамурье Ан-24 Источник: Вячеслав Логвинов / «ВКонтакте»

Вячеслав Логвинов родился 18 января 1964 года. Окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова (бывшее Актюбинское высшее военное авиационное училище) в 1985 году. Работал в авиакомпаниях «ИрАэро» и «Ангара» и регулярно выполнял рейсы на самолетах Ан-24.

Напомним, борт Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду в 11:21 по местному времени. В 12:58 после ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала. На борту самолета находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Своим мнением о случившемся поделились генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России Виктор Горбачев и пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. Оба они пришли к выводу, что Ан-24 — морально устаревший самолет и такие машины пора менять.

Всё, что известно о крушении Ан-24 в Амурской области, мы собираем в онлайн-трансляции.

Авиакомпания «Ангара» входит в группу компаний «Истлэнд», которая принадлежит семье бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. В пресс-службе перевозчика «ИрСити» сообщили, что информации о случившемся пока нет.