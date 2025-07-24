НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 748мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,45
EUR 91,79
Махинация с землей
Построят микрорайон
Неожиданные штрафы
Что с домом-памятником
Закроют отделение больницы
Стоит ли ехать на Черное море
Афиша выходных
Летние предложения медцентров Ярославля
Уберут последнюю маршрутку
Какую погоду ждать
Происшествия Крушение Ан-24 «Ангары» в Амурской области «Я в шоке». Однокурсник рассказал, каким человеком был погибший командир разбившегося в Приамурье Ан-24

«Я в шоке». Однокурсник рассказал, каким человеком был погибший командир разбившегося в Приамурье Ан-24

Вячеславу Логвинову был 61

287
Написать комментарий
Однокурсник рассказал о погибшем в Амурской области пилоте Ан-24 | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUОднокурсник рассказал о погибшем в Амурской области пилоте Ан-24 | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Однокурсник рассказал о погибшем в Амурской области пилоте Ан-24

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Однокурсник командира Ан-24 авиакомпании «Ангара», потерпевшего крушение в Амурской области, рассказал, каким человеком был погибший пилот. Александр Верхозин учился вместе с Вячеславом Логвиновым в Военном институте Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова.

Александр еще не осознал смерть товарища по учебе.

«Пока ничего не могу сказать. В шоке. Хороший человек, друг… Веселый, добрый», — ответил Александр Верхозин корреспонденту «ИрСити».

Вячеслав Логвинов был пилотом разбившегося в Приамурье Ан-24 | Источник: Вячеслав Логвинов / «ВКонтакте»Вячеслав Логвинов был пилотом разбившегося в Приамурье Ан-24 | Источник: Вячеслав Логвинов / «ВКонтакте»

Вячеслав Логвинов был пилотом разбившегося в Приамурье Ан-24

Источник:

Вячеслав Логвинов / «ВКонтакте»

Вячеслав Логвинов родился 18 января 1964 года. Окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова (бывшее Актюбинское высшее военное авиационное училище) в 1985 году. Работал в авиакомпаниях «ИрАэро» и «Ангара» и регулярно выполнял рейсы на самолетах Ан-24.

Напомним, борт Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду в 11:21 по местному времени. В 12:58 после ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала. На борту самолета находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Днем 24 июля вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пропавшего с радаров самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Предварительно известно, что экипаж не сообщал о каких-либо проблемах с бортом перед тем, как пропал с радаров.

Своим мнением о случившемся поделились генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России Виктор Горбачев и пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. Оба они пришли к выводу, что Ан-24 — морально устаревший самолет и такие машины пора менять.

Всё, что известно о крушении Ан-24 в Амурской области, мы собираем в онлайн-трансляции.

Авиакомпания «Ангара» входит в группу компаний «Истлэнд», которая принадлежит семье бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. В пресс-службе перевозчика «ИрСити» сообщили, что информации о случившемся пока нет.

Источник:

Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Виктор ЛучкинВиктор Лучкин
Виктор Лучкин
журналист
Ан-24 Крушение самолета Авиакомпания Ангара Амурская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление