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Происшествия Крушение Ан-24 «Ангары» в Амурской области Загорелся при падении. Спасатели рассказали, сколько погибло при крушении самолета в Амурской области

Загорелся при падении. Спасатели рассказали, сколько погибло при крушении самолета в Амурской области

Сейчас к месту крушения следуют 25 спасателей и 5 единиц техники

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19 комментариев
Самолет обнаружили в 16 километрах от города, в котором он должен был сесть | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСамолет обнаружили в 16 километрах от города, в котором он должен был сесть | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самолет обнаружили в 16 километрах от города, в котором он должен был сесть

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самолет Ан24 авиакомпании «Ангара», разбившийся в Амурской области, обнаружен в 16 километрах от города Тынды. Этот город был точкой его назначения. По предварительной информации, никто из находящихся на борту пассажиров не выжил, сообщается в Telegram-канале управления гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

«По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета. Во время облета вертолета Ми-8 с воздуха живые не обнаружены», — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности следуют к месту крушения. Туда направлено 25 человек и пять единиц техники. В готовности также находятся четыре воздушных судна с экипажами.

Источник:

Baza / Telegram

По информации Telegram-канала Baza, обломки рухнувшего самолета Ан-24 разбросаны на расстоянии полукилометра. У спасателей не получается приземлиться на месте падения, поэтому они планируют спускаться туда с вертолета на веревках.

Как пишет ТАСС, основной версией крушения самолета Ан-24 рассматривается ошибка экипажа во время захода на посадку в условиях плохой видимости.

Напомним, борт вылетел из Благовещенска в Тынду в 11:21 по местному времени. В 12:58 после ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала. На борту самолета находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Днем 24 июля вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пропавшего с радаров самолета АН-24 авиакомпании «Ангара». Предварительно известно, что экипаж не сообщал о каких-либо проблемах с бортом перед тем, как пропал с радаров.

Все, что известно о крушении, мы собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Ан-24 Авиакомпания Ангара Амурская область
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Комментарии
19
Гость
40 минут
Некогда решать гражданские вопросы - происходит нескучная движуха без времени на раскачку. И идёт она в чётком соответствии с графиком, по плану. Так мужик в телевизоре говорит.
Гость
43 минуты
Да какое вошдю дело до самолётов, это все для него слишком скучно, - то ли дело нескучная движуха без времени на раскачку.
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