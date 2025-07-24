Загорелся при падении. Спасатели рассказали, сколько погибло при крушении самолета в Амурской области

Самолет Ан24 авиакомпании «Ангара», разбившийся в Амурской области, обнаружен в 16 километрах от города Тынды. Этот город был точкой его назначения. По предварительной информации, никто из находящихся на борту пассажиров не выжил, сообщается в Telegram-канале управления гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.
«По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета. Во время облета вертолета Ми-8 с воздуха живые не обнаружены», — говорится в сообщении.
Сейчас спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности следуют к месту крушения. Туда направлено 25 человек и пять единиц техники. В готовности также находятся четыре воздушных судна с экипажами.
По информации Telegram-канала Baza, обломки рухнувшего самолета Ан-24 разбросаны на расстоянии полукилометра. У спасателей не получается приземлиться на месте падения, поэтому они планируют спускаться туда с вертолета на веревках.
Как пишет ТАСС, основной версией крушения самолета Ан-24 рассматривается ошибка экипажа во время захода на посадку в условиях плохой видимости.
Напомним, борт вылетел из Благовещенска в Тынду в 11:21 по местному времени. В 12:58 после ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала. На борту самолета находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Днем 24 июля вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пропавшего с радаров самолета АН-24 авиакомпании «Ангара». Предварительно известно, что экипаж не сообщал о каких-либо проблемах с бортом перед тем, как пропал с радаров.
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