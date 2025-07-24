Загорелся при падении. Спасатели рассказали, сколько погибло при крушении самолета в Амурской области

Самолет обнаружили в 16 километрах от города, в котором он должен был сесть Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самолет Ан24 авиакомпании «Ангара», разбившийся в Амурской области, обнаружен в 16 километрах от города Тынды. Этот город был точкой его назначения. По предварительной информации, никто из находящихся на борту пассажиров не выжил, сообщается в Telegram-канале управления гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

«По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета. Во время облета вертолета Ми-8 с воздуха живые не обнаружены», — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности следуют к месту крушения. Туда направлено 25 человек и пять единиц техники. В готовности также находятся четыре воздушных судна с экипажами.

Источник: Baza / Telegram

По информации Telegram-канала Baza, обломки рухнувшего самолета Ан-24 разбросаны на расстоянии полукилометра. У спасателей не получается приземлиться на месте падения, поэтому они планируют спускаться туда с вертолета на веревках.

Как пишет ТАСС, основной версией крушения самолета Ан-24 рассматривается ошибка экипажа во время захода на посадку в условиях плохой видимости.

Напомним, борт вылетел из Благовещенска в Тынду в 11:21 по местному времени. В 12:58 после ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала . На борту самолета находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.