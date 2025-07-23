«Она начала истерить»: дубайский мажор ответил на обвинения искалеченной модели Марии Ковальчук

После вечеринки в Дубае девушке пришлось пережить девять сложных операций, где ее собирали по частям Источник: ae3marylu / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Onlyfans-модель Мария Ковальчук, которую в марте этого года нашли при смерти на обочине дороги в Дубае, пришла в себя и дала большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказала всё, что смогла вспомнить о той ночи, после которой оказалась в больнице. В ее рассказе фигурировали четыре человека, одним из которых оказался сын бизнесмена Артем Папазов. По словам Марии, однажды он позвал ее к себе в номер, и с этого злосчастного события в ее жизни всё пошло наперекосяк. Молодой человек, услышав обвинения знакомой, не стал молчать и рассказал свою версию событий. И она разительно отличается от той, что предоставила Ковальчук.

«Они начали запугивать, разбивать стекла»: версия Марии Ковальчук

В интервью Мария рассказала, что приехала в Дубай, чтобы встретиться с подругами и поснимать контент для соцсетей, а накануне вылета познакомилась с 19-летним Артемом Папазовым. В первый вечер общение не зашло дальше обмена телефонами, но на следующий день Ковальчук проспала рейс, и молодой человек предложил ей провести некоторое время вместе, чтобы потом двинуться в Таиланд (туда и нужно было девушке) на личном джете в компании его друзей. Мария от такого заманчивого предложения отказываться не стала.

— У меня прогорел билет, закончилась бронь в номере, и они предложили помощь. Сказали, что я могу отправиться с ними в номер, а дальше мне помогут, точнее, Артем поможет, — рассказала Мария.

Охота за красивыми снимками обернулась для Марии большой трагедией Источник: ae3marylu / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правда, происходящее в номере, со слов Ковальчук, мало походило на непринужденную приятельскую вечеринку. Девушка утверждает, что Артем и его друг изрядно приняли на грудь и ушли в многодневный отрыв, в ходе которого превратились в животных.

— Они начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки, весь пол был усыпан стеклом. Там было невозможно ходить. Дальше они начали запугивать, разбивать стекла, забрали личные вещи, в которых находился паспорт, — рассказала модель.

Мария, по ее словам, попыталась выйти на балкон и попросить помощи у соседей, но ее затянули обратно. Тогда Ковальчук выбежала из отеля и спряталась от своих преследователей в недостроенном здании рядом, где, по словам модели, ее нашли и оглушили.

— Я просто сидела на этаже и слышала голоса внизу, что они где-то рядом. В момент у меня просто память оборвало. Скорее всего, был удар по голове. Следующая сцена — помню, что я просила о помощи мимо проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Я была в отельном халате, — собирает Мария события по осколкам памяти.

«Она начала истерить»: версия Артема Папазова

Услышав такую историю от знакомой, Артем Папазов рассказал свою версию событий. По его словам, он и его друзья не позволяли себе лишнего в отношении Марии, это как раз она вела себя странно: закатила истерику и пыталась перелезть к соседям через балкон.

— К вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота и ей всё надоело. Что ее больше никто не увидит. Все присутствующие не знали, что делать, — описывает Артем.

Молодой человек настаивает на том, что это девушка психанула и выбежала из номера с одним только телефоном, оставив все документы. Также Артем уверяет: ни он, ни его друг не преследовали Ковальчук, полагая, что она успокоится и вернется сама.

— Мария ушла из номера примерно в 09:15 вечера. Она не обратилась за помощью ни к персоналу, ни на ресепшен, ни к охране пятизвездочной гостиницы. Она одна вышла на улицу. Это зафиксировано как отельными, так и всеми другими видеокамерами. Все участники из номера не выходили, — заверяет Артем.

По словам Марии, Артем ни в чем себе не отказывает и часто устраивает вечеринки в Дубае Источник: Олег Папазов / OK.com

Папазов добавляет, что с того момента, как Мария вышла из отеля, и до того, как ее встретили на стройке охранники, прошло пять часов. Где пропадала девушка всё это время — неизвестно.

— На стройке она оказалась в 02:09 ночи. Через пять часов. Это подтверждается показаниями двух охранников стройки, которые ее прогоняли и доложили начальству, что, несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает попытки проникнуть на стройку, — добавляет Артем. — И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы выгнать. Где она была пять часов? Она отвечает просто: «Не помню».

Артем уверяет: если бы Марии действительно понадобилась помощь, она могла обратиться к персоналу, нажать тревожную кнопку в номере или позвонить близким, но она этого не сделала.

— На камерах четко видно, что она выходила из номера, в лифте и в фойе без следов насилия. Или то, что в номере и даже в туалете есть телефоны и красные кнопки экстренного вызова при несчастном случае, — поясняет Артем. — За пять часов не обратилась за помощью ни к маме, ни в полицию, ни к одной подруге. Не написала и не позвонила.

Но есть и другая версия, ее рассказала мать Марии Анна.

«Тут вообще какой-то мрак»: версия Анны Ковальчук

Мать пострадавшей в ответ на комментарии Артема припомнила, что раньше (когда точно, неизвестно) он и его друзья давали несколько иные показания.

— С их показаний, они все в один голос подтверждают: «Мы сразу пошли ее искать, мы искали сначала ее на этаже, потом мы спустились вниз, спросили у администрации, они сказали, что она вышла, и все пошли за ней — искать. Но не нашли, вернулись обратно». Время там не фиксируется, самое интересное. Ну сколько они времени потеряли на поиски по этажу? Ну пусть там 30 минут, — заявляет Анна.

В то же время мать Ковальчук добавляет, что ее дочь не сразу оказалась на стройке, а еще какое-то время ходила по окрестностям. В частности, зашла в магазин за мороженым.

— Ну просто тоже, зачем ей нужно было в этой ситуации мороженое? — задается вопросом Анна. — Тут вообще ну просто какой-то мрак. Я надеялась на камеры, я надеялась на расследование, что мне расскажут, что произошло. Пять часов где находился человек? Человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, не будет пять часов сидеть на стройке. Он пошел и покончил жизнь самоубийством. И это не травмы от падения с восьмого этажа на бетон. Ну она бы разбилась, она бы не выжила. Это точечные травмы.

Сейчас Мария живет в Норвегии с мамой и дедушкой и проходит курс реабилитации Источник: Осторожно, Собчак! / YouTube

Мать девушки уповает на записи с камер и расследование и надеется выяснить, что же на самом деле произошло с ее дочерью, которая теперь заново учится ходить и полноценно жить.