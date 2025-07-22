«Близкие друзья, с которыми прошли многое»: The Hatters — о гибели ярославского музыканта и его жены

Группа The Hatters выразила соболезнования в связи с гибелью ярославского музыканта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Коллектив The Hatters выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего участника группы, солиста Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра Вадима Рулёва и его жены. Супруги разбились на дороге в Ленобласти 19 июля.

«Вчера не стало нашего друга Вадима Рулёва и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которым мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — написали The Hatters в своем канале в Telegram 20 июля.

Пара на мотоцикле BMW столкнулась с Range Rover под Выборгом. По предварительным данным, полиции музыкант на правом закруглении дороги неверно выбрал скорость и потерял управление. Мотоцикл вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с внедорожником. 35-летний мотоциклист и его 33-летняя жена погибли на месте.

Погибший экс-участник The Hatters в последние годы играл в Ярославском симфоническом оркестре Источник: Ярославский губернаторский симфонический оркестр / Vk.com

Вадим Рулёв родился в Ленинграде в 1990 году. В 2014 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова по классу тромбон. После обучения работал Санкт-Петербургской государственной академической Капелле, играл в составе группы The Hatters. К ярославскому симфоническому оркестру присоединился в 2023 году.

С The Hatters Вадим Рулёв выступал около четырех лет, играя на тромбоне. В 2020 году он покинул коллектив. После присоединился к Ярославскому академическому губернаторскому симфоническому оркестру. Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», супруга занималась комплексной диагностикой и подбором автомобилей. Судя по ее соцсетям, муж разделял ее увлечение машинами.

The Hatters — российская рок-группа, основанная актерами театра «Лицедеи» в 2016 году в Санкт-Петербурге. Коллектив позиционирует себя как музыкально-театральный проект. Как заявляют сами авторы, в творчестве отражены цыганские мотивы. «Шляпники» (так переводится название группы. — Прим. Ред.) помимо гитары и ударных, играют на балалайке, контрабасе, скрипке, а также аккордеоне. Фронтмен группы — Юрий Музыченко. The Hatters известна хитами «Я делаю шаг», «Да, со мной не просто», «Кайфмэн».