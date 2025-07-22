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Происшествия Играл в ярославском оркестре: вскрылись подробности о гибели экс-участника группы The Hatters

Играл в ярославском оркестре: вскрылись подробности о гибели экс-участника группы The Hatters

Музыкант скончался вместе с женой

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В аварии погиб музыкант Вадим Рулев | Источник: Ярославский губернаторский симфонический оркестр В аварии погиб музыкант Вадим Рулев | Источник: Ярославский губернаторский симфонический оркестр

В аварии погиб музыкант Вадим Рулев

Источник:

Ярославский губернаторский симфонический оркестр

Погибший в ДТП бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев работал в Ярославском симфоническом оркестре. Об этом рассказали его коллеги.

«Вадим был многогранной и увлеченной личностью, отзывчивым коллегой, готовым прийти на помощь. Вместе со своей супругой, Екатериной, неунывающие, любящие и оптимистичные они всегда стремились быть вместе и спешили жить», — написали в ярославском симфоническом оркестре.

Трагедия случилась поздним вечером 19 июля в Ленинградской области. По предварительным данным полиции, бывший музыкант The Hatters ехал на мотоцикле BMW вместе с женой. Потеряв контроль над управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Range Rover, за рулем которого сидел 52-летний петербуржец.

Музыкант с женой погибли на месте происшествия. Вадиму было 35 лет, а его супруге 33 года. The Hatters Вадим Рулев покинул в 2020 году. А в 2023 году стал участником ярославского симфонического оркестра.

The Hatters— российская рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. Одни из самых популярных песен The Hatters: «Я делаю шаг», «Я ваще!», «Двигай», «Если бы» и др.

Ранее о ДТП высказались и в группе:

«Вчера не стало нашего друга Вадима Рулёва и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которым мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — написали The Hatters в своем канале в Telegram 20 июля.

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