На Нью-Йорк обрушился мощный шторм: молния ударила в небоскреб, машины и метро затопило. Кадры

Момент удара молнии удалось снять на фото и видео Источник: Shot / Telegram

В Нью-Йорке разбушевался шторм: улицы залило водой, а в небе сверкали молнии. Одна из них ударила по зданию Всемирного торгового центра.

Улицы превратились в реки Источник: Shot / Telegram

Из-за непогоды в городе случился транспортный коллапс — часть станций местного метро затопило, из-за чего движение было нарушено. Также были перекрыты несколько дорог. Людей призвали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости.

Вода затопила станцию метро Манхэттена Источник: Reuters

Непогода также затронула штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. В последнем объявили чрезвычайное положение. В некоторых домах штата уровень воды достиг полутора метра. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение из-за внезапных наводнений и сильных дождей, советуя людям оставаться в помещении и избегать ненужных поездок. Известно, что два человека в этом штате погибли.

В одном из затопленных районов в Нью-Джерси дом загорелся и рухнул, возможно, из-за взрыва. К счастью, незадолго до этого семья, живущая там, эвакуировалась. О травмах не сообщалось.

Кадр из Нью-Йорка, где молния ударила по шпилю Всемирного торгового центра Источник: Джон Анджелильо / Shutterstock

Видео момента удара молнии Источник: Shot / Telegram