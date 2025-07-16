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Происшествия На Нью-Йорк обрушился мощный шторм: молния ударила в небоскреб, машины и метро затопило. Кадры

На Нью-Йорк обрушился мощный шторм: молния ударила в небоскреб, машины и метро затопило. Кадры

Людей призвали не выходить на улицу без необходимости

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Момент удара молнии удалось снять на фото и видео | Источник: Shot / TelegramМомент удара молнии удалось снять на фото и видео | Источник: Shot / Telegram

Момент удара молнии удалось снять на фото и видео

Источник:

Shot / Telegram

В Нью-Йорке разбушевался шторм: улицы залило водой, а в небе сверкали молнии. Одна из них ударила по зданию Всемирного торгового центра.

Улицы превратились в реки

Источник:

Shot / Telegram

Из-за непогоды в городе случился транспортный коллапс — часть станций местного метро затопило, из-за чего движение было нарушено. Также были перекрыты несколько дорог. Людей призвали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости.

Вода затопила станцию метро Манхэттена | Источник: ReutersВода затопила станцию метро Манхэттена | Источник: Reuters

Вода затопила станцию метро Манхэттена

Источник:

Reuters

Непогода также затронула штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. В последнем объявили чрезвычайное положение. В некоторых домах штата уровень воды достиг полутора метра. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение из-за внезапных наводнений и сильных дождей, советуя людям оставаться в помещении и избегать ненужных поездок. Известно, что два человека в этом штате погибли.

В одном из затопленных районов в Нью-Джерси дом загорелся и рухнул, возможно, из-за взрыва. К счастью, незадолго до этого семья, живущая там, эвакуировалась. О травмах не сообщалось. 

Кадр из Нью-Йорка, где молния ударила по шпилю Всемирного торгового центра | Источник: Джон Анджелильо / ShutterstockКадр из Нью-Йорка, где молния ударила по шпилю Всемирного торгового центра | Источник: Джон Анджелильо / Shutterstock

Кадр из Нью-Йорка, где молния ударила по шпилю Всемирного торгового центра

Источник:

Джон Анджелильо / Shutterstock

Видео момента удара молнии

Источник:

Shot / Telegram

Недавно стихия накрыла штат Техас и принесла много жертв, включая детей, а потом добралась и до Нью-Мексико.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Нью-Йорк США Наводнение Шторм Молнии
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