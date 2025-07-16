На Нью-Йорк обрушился мощный шторм: молния ударила в небоскреб, машины и метро затопило. Кадры

В Нью-Йорке разбушевался шторм: улицы залило водой, а в небе сверкали молнии. Одна из них ударила по зданию Всемирного торгового центра.
Из-за непогоды в городе случился транспортный коллапс — часть станций местного метро затопило, из-за чего движение было нарушено. Также были перекрыты несколько дорог. Людей призвали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости.
Непогода также затронула штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. В последнем объявили чрезвычайное положение. В некоторых домах штата уровень воды достиг полутора метра. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение из-за внезапных наводнений и сильных дождей, советуя людям оставаться в помещении и избегать ненужных поездок. Известно, что два человека в этом штате погибли.
В одном из затопленных районов в Нью-Джерси дом загорелся и рухнул, возможно, из-за взрыва. К счастью, незадолго до этого семья, живущая там, эвакуировалась. О травмах не сообщалось.
Недавно стихия накрыла штат Техас и принесла много жертв, включая детей, а потом добралась и до Нью-Мексико.