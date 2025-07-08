Катер врезался в скалу: в Дагестане завершили расследование гибели туристки из Ярославской области

Водителя катера отправили под домашний арест после трагедии Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

Завершено расследование уголовного дела о гибели туристки из Ярославской области на отдыхе в Дагестане. Об этом 8 июля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Обвиняемыми проходят предприниматель, устраивавший речные прогулки, на одной из которых и погибла туристка, а также водитель катера.

По версии следствия, водитель лодки грубо нарушил правила судовождения, совершил резкий маневр, допустив столкновение катера, в котором находились 9 пассажиров, со скалистым берегом. В результате одна женщина скончалась, остальные пассажиры были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Предприниматель, зная об отсутствии у своего рабочего диплома судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, а также соответствующих навыков судовождения, допустил последнего в качестве судоводителя на маломерное судно для оказания незаконной пассажирской перевозки внутренним водным транспортом», — сообщили в Следственном комитете.

Водителя судна обвиняют по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Индивидуального предпринимателя — по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Водителю лодки грозит до пяти лет лишения свободы, предпринимателю — до шести лет.