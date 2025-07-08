НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

южн.

 746мм 55%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,72
EUR 92,41
Что происходит на Черном море
Судьба известного ресторана на набережной
Раскритиковали российское кино
Приговор экс-главе МЧС
Уничтожили БПЛА
Американец — об отпуске в России
Старовойт найден мертвым
Роскошный лайнер на Волге
Зарплаты хоккеистов в новом сезоне
Как бесплатно посмотреть кино
Происшествия Туристка погибла в Дагестане Катер врезался в скалу: в Дагестане завершили расследование гибели туристки из Ярославской области

Катер врезался в скалу: в Дагестане завершили расследование гибели туристки из Ярославской области

На какой версии настаивают правоохранители

562
2 комментария
Водителя катера отправили под домашний арест после трагедии | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / TelegramВодителя катера отправили под домашний арест после трагедии | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

Водителя катера отправили под домашний арест после трагедии

Источник:

Прокуратура Республики Дагестан / Telegram, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

Завершено расследование уголовного дела о гибели туристки из Ярославской области на отдыхе в Дагестане. Об этом 8 июля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Обвиняемыми проходят предприниматель, устраивавший речные прогулки, на одной из которых и погибла туристка, а также водитель катера.

По версии следствия, водитель лодки грубо нарушил правила судовождения, совершил резкий маневр, допустив столкновение катера, в котором находились 9 пассажиров, со скалистым берегом. В результате одна женщина скончалась, остальные пассажиры были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Предприниматель, зная об отсутствии у своего рабочего диплома судоводителя маломерного судна, используемого в коммерческих целях, а также соответствующих навыков судовождения, допустил последнего в качестве судоводителя на маломерное судно для оказания незаконной пассажирской перевозки внутренним водным транспортом», — сообщили в Следственном комитете.

Водителя судна обвиняют по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Индивидуального предпринимателя — по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Водителю лодки грозит до пяти лет лишения свободы, предпринимателю — до шести лет.

Напомним, трагедия произошла 28 апреля на реке Сулак в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана. Как сообщали в дагестанском управлении МЧС, во время водной прогулки катер с туристами столкнулся со скалой и перевернулся. 32-летняя туристка из Рыбинска скончалась на месте.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дагестан Погибла туристка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
37 минут
Люди себя не любят и не уважают - пусть ездят, чего писать о них, просто подумав никто не поедет на Кавказ
Гость
10 минут
Засем ругаися?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление