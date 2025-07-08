Сам вручал красный диплом своей юной «первой леди»? Что известно о личной жизни умершего экс-главы Минтранса Старовойта

Telegram-каналы приписывали Старовойту роман с выпускницей Курского государственного медицинского университета Источник: КГМУ | Курск / T.me

В Одинцовском городском округе днем 7 июля нашли мертвым экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Тело на парковке у парка Малевича обнаружила личная охрана чиновника в кустах рядом с его автомобилем Tesla. При нем также было наградное оружие — пистолет Макарова, который он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.

Тем же утром чиновника отправили в отставку президентским указом. Старовойту было 53 года, у него остались две дочери. MSK1.RU рассказывает, что известно о его семье и «первой леди Курска», с которой ему приписывали роман.

После перехода Старовойта в Минтранс губернатором Курской области стал Алексей Смирнов, ранее занимавший пост первого замглавы региона. 5 декабря 2024 года Смирнов досрочно покинул должность, его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн. 15 апреля 2025 года Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве на 1 миллиард рублей при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Смирнов свою вину не признал и до сих пор находится под арестом. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Источники Telegram-канала «112» утверждают, что губернатор Курской области Алексей Смирнов дал показания на Романа Старовойта.

«Первая леди Курска»

На месте смерти Старовойта журналисты заметили девушку, которая опознавала тело экс-главы Минтранса. На кадрах она плакала, позже силовики отвели ее на беседу.

Ряд Telegram-каналов назвали ее ассистенткой Старовойта, а в пабликах во «ВКонтакте» ее упоминали как «первую леди Курска». Региональные СМИ приписывают ей романтическую связь со Старовойтом.

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Источник: «Нетипичный Курск» / Vk.com

Как выяснил MSK1.RU, девушку зовут Полина Корнеева. Ей 25 лет, родом она из Курска. В 2024 году она окончила Курский государственный медицинский университет (КГМУ) по специальности «лечебное дело».

Источник: _pasha_w / Instagram (деятельность запрещена в России)

В тот год дипломы выпускникам лечебного и педиатрического факультетов вручал лично Роман Старовойт (на тот момент уже глава Минтранса РФ). В том числе и Полине Корнеевой. В официальном Telegram-канале КГМУ сообщалось, что по решению ученого совета Старовойту в тот же день присвоили звание «Почетный профессор КГМУ».

Роман Старовойт вручил Полине Корнеевой красный диплом. Сзади слева — экс-глава Курской области Алексей Смирнов, якобы давший показания против Старовойта Источник: КГМУ | Курск / T.me

Бывшая жена

Светлана и Роман Старовойт были в браке с 2010 по 2021 год. У них родились две дочери. В 2020 году бывшая жена чиновника попала в топ-10 богатейших жен. По данным «Коммерсанта», ее годовой доход превысил 17 миллионов рублей.

Светлана Старовойт с младшей дочерью Источник: личная страница во «ВКонтакте»

Светлана Старовойт занимается психологией. Она также является директором образовательного холдинга для детей ООО «Сказкадариум». По данным rusprofile, выручка организации за 2024 год составила 39 миллионов рублей.

Что известно о дочерях экс-губернатора Курской области

Старшей дочери Романа Старовойта Ангелине 19 лет. На ее странице во «ВКонтакте» указано, что она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова на лечебном деле. СМИ также писали, что она окончила Московскую экономическую школу, училась играть на фортепиано и занималась рисованием.

Источник: Ангелина Старовойт / Vk.com

Девушка публикует на своей странице рисунки Источник: Ангелина Старовойт / Vk.com

Источник: Ангелина Старовойт / Vk.com

Источник: Ангелина Старовойт / Vk.com

Младшая дочь Евгения (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) учится в столичной джазовой академии. Она занимается в подмосковном конно-спортивном клубе и имеет членство в Федерации конного спорта России. Евгения принимает участие во всероссийских и муниципальных конкурсах.

В 2023 году курская газета писала, что девочка заработала две золотые медали по дисциплине «Конкур» во всероссийских соревнованиях по конному спорту среди юношей и девушек. В интервью для того же издания дочь Старовойта признавалась, что хочет дойти до звания кандидата в мастера спорта или стать мастером спорта.

«У меня уже есть некоторые награды, несколько кубков, ну и, конечно, медали с памятными розетками и грамотами. Мечтаю развиваться в спорте и достичь больших результатов», — говорила она.

Telegram-канал SHOT сообщал, что 5 июля чиновник приехал на соревнования к дочери в поникшем состоянии, на прощание обнял ее и уехал Источник: личная страница во «ВКонтакте»

Источник: личная страница во «ВКонтакте»

Источник: личная страница во «ВКонтакте»

Источник: личная страница во «ВКонтакте»

Источник: Городские медиа