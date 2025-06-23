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Происшествия Льва отгоняли ведром и веником: подробности нападения хищника на директора парка в Крыму — видео

Льва отгоняли ведром и веником: подробности нападения хищника на директора парка в Крыму — видео

Мужчина случайно оказался на пути молодого льва

968
7 комментариев
Источник:

Городские медиа

Во время вечерней кормежки 22 июня лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Мужчину, вооружившись ведром и веником, отбила сотрудница Татьяна Алексагина.

«Лев молодой лежал под кустом, кушал в нескольких метрах. Олег Алексеевич стал так закрывать дверь, и тут резкий звук. Лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, ничего, просто Олег Алексеевич оказался на пути льва», — рассказала в официальном обращении пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина.

В больницу Олега Зубкова привезли с порванной трахеей, повреждениями груди и шеи. Врачи несколько часов боролись за его жизнь и после операции отправили в клинку Симферополя. Сейчас директор парка львов в сознании.

«Он, единственное, сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет», — рассказала Татьяна Алексагина.

Парк «Тайган» является крупнейшим в Европе по количеству хищников, а за непринужденным общением Зубкова со львами в соцсетях наблюдают миллионы людей со всего мира. Тем не менее парк львов не раз попадал в скандалы из-за нападений животных. Подробнее смотрите в видео выше.

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Комментарии
7
Гость
10 часов
Не держи в неволе львов - не окажешься "случайно" у них на пути.
Гость
9 часов
Французы и англичане тоже приручали африканских обитателей, кормили и ухаживали мы не отстаём и уверенно идём по граблям
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