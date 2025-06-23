Льва отгоняли ведром и веником: подробности нападения хищника на директора парка в Крыму — видео

Источник: Городские медиа

Во время вечерней кормежки 22 июня лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Мужчину, вооружившись ведром и веником, отбила сотрудница Татьяна Алексагина.

«Лев молодой лежал под кустом, кушал в нескольких метрах. Олег Алексеевич стал так закрывать дверь, и тут резкий звук. Лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, ничего, просто Олег Алексеевич оказался на пути льва», — рассказала в официальном обращении пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина.

В больницу Олега Зубкова привезли с порванной трахеей, повреждениями груди и шеи. Врачи несколько часов боролись за его жизнь и после операции отправили в клинку Симферополя. Сейчас директор парка львов в сознании.

«Он, единственное, сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет», — рассказала Татьяна Алексагина.