«Вот это жар!»: в Забайкалье из-за сильного пожара перекрыли федеральную трассу — видео

Сильный лесной пожар бушует под Читой уже четвертый день. 20 июня огонь разгорелся недалеко от поселка городского типа Атамановка в Читинском районе.
«Угрозы поселку нет. Но там точно был поджог: три очага одновременно возникли. Этим занимается полиция», — рассказал нашим коллегам из CHITA.RU глава Читинского района Виктор Машуков.
Уже к вечеру 22-го числа пожар перерос в верховой и добрался до федеральной трассы Чита — Забайкальск. Из-за сильного огня дорогу несколько раз полностью перекрывали. Всю прошлую ночь пожарные и волонтеры пытались укротить огонь: проливали с земли, самолетом и вертолетом тушили с воздуха. Ситуация в крае остается напряженной. 23-го числа федеральную трассу вновь пришлось перекрыть из-за сильного задымления.
По данным Минприроды Забайкалья, общая площадь пожара составляет 350 гектаров, протяженность кромки пожара — около 10 километров.