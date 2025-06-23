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Происшествия «Вот это жар!»: в Забайкалье из-за сильного пожара перекрыли федеральную трассу — видео

«Вот это жар!»: в Забайкалье из-за сильного пожара перекрыли федеральную трассу — видео

Посмотрите, как люди пытаются победить верховой пожар

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5 комментариев
Источник:

Городские медиа

Сильный лесной пожар бушует под Читой уже четвертый день. 20 июня огонь разгорелся недалеко от поселка городского типа Атамановка в Читинском районе.

«Угрозы поселку нет. Но там точно был поджог: три очага одновременно возникли. Этим занимается полиция», — рассказал нашим коллегам из CHITA.RU глава Читинского района Виктор Машуков.

Уже к вечеру 22-го числа пожар перерос в верховой и добрался до федеральной трассы Чита — Забайкальск. Из-за сильного огня дорогу несколько раз полностью перекрывали. Всю прошлую ночь пожарные и волонтеры пытались укротить огонь: проливали с земли, самолетом и вертолетом тушили с воздуха. Ситуация в крае остается напряженной. 23-го числа федеральную трассу вновь пришлось перекрыть из-за сильного задымления.

По данным Минприроды Забайкалья, общая площадь пожара составляет 350 гектаров, протяженность кромки пожара — около 10 километров.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
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Комментарии
5
Гость
14 часов
Каков в Забайкалье уровень преступности, криминализации общества? Может здесь причина постоянных пожаров?
Гость
13 часов
Сколько леса ещё не отдано в Китай! какая недоработка!
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