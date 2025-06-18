В Китае девушка выжила после 22 ножевых ранений. Ее спасли импланты: новости 18 июня

Лишь одно ножевое ранение немного задело легкое девушки Источник: russian.cgtn.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 июня.

В Иркутской области сотрудники ДПС пытались пешком догнать нетрезвого водителя

В одном из районов Иркутской области сотрудники ГАИ догоняли нетрезвого водителя пешком. Кстати, догнать нарушителя всё же удалось.

«Преследование закончилось успехом: дорожные полицейские задержали нетрезвого нарушителя и привлекли к предусмотренной законодательством ответственности», — говорится в сообщении telegram-канала ГУ МВД России по региону.

До того как устроить погоню за нетрезвым нарушителем, сотрудники ДПС патрулировали улицы одного из поселков. Их внимание привлек автомобиль Toyota Belta. Водитель машины не отреагировал на сигнал специалистов, после чего инспектор направился к иномарке, но мужчина за рулем начал движение.

Сотрудники ДПС преследовали машину, а правонарушитель в этот момент решил бросить свой автомобиль и пуститься в бега, но инспектор ДПС его догнал.

Водитель иномарки отказался от проведения процедуры медицинского освидетельствования. После этого выяснилось, что в 2023 году правонарушитель был лишен водительского удостоверения. Теперь в его действиях сотрудники ДПС усматривают признаки уголовно наказуемого деяния.

В России появятся инвестиционные счета для детей

В России скоро появится новая возможность для родителей — они смогут открыть специальные инвестиционные счета для своих детей и получить с них налоговый вычет. Подробностями поделился заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Сейчас такие счета уже можно открыть у некоторых брокеров, но только для детей старше 14 лет. А новая идея предлагает возможность открытия таких счетов сразу после рождения ребенка.

Сейчас эта идея обсуждается с Центральным банком. Если всё получится, то такие счета станут доступны для всех семей. Как эта система будет работать, мы рассказывали здесь.

Планету накроет геомагнитный шторм

Это произойдет уже 20 июня. Россиян предупредили о магнитной буре класса G1. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, которая является совместным проектом Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По информации ученых, магнитное поле Земли начнет активно меняться уже ранним утром 20 июня, примерно в 06:00 по московскому времени. Пик активности ожидается в период с 10:00 до 12:00 по московскому времени, после чего магнитная буря к 16:00 по московскому времени почти ослабнет.

Школьников выгоняют с ЕГЭ

За весь период проведения ЕГЭ с экзаменов удалили уже более 600 школьников. Многие из них пользовались телефоном, что запрещено правилами. Об этом на полях ПМЭФ рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В этом году с ЕГЭ удалили 608 человек, 189 из них — за использование телефонов», — поделился глава Рособрнадзора с ТАСС.

Ученики списывают не только с помощью шпаргалок и смартфонов. Теперь они используют «умные очки», наушники и другие устройства.

Но если кто-то воспользуется этими устройствами на экзамене, его результаты будут аннулированы.

Важно знать, что нарушители не смогут пересдать экзамен в этом году. Сделать это станет возможно лишь в следующем. А некоторых даже могут оштрафовать за нарушение, причем не только школьников, но и учителей. Подробнее об этом мы писали здесь.

Когда пройдут экзамены Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В России усложнили поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования России ввело новые правила для поступления в вузы. Теперь университеты не могут добавлять больше мест для платного обучения на следующий учебный год.

Количество мест для платного обучения в России будет устанавливаться правительством. Это касается всех вузов в стране, как государственных, так и частных.

Однако пока неясно, как будут распределяться платные места между разными университетами. А вот новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Также в этом году изменились сроки подачи документов для поступления. Подробнее об этом мы рассказывали отдельно.

Девушка выжила после 22 ножевых ранений

В Китае девушку 22 раза ударили ножом, но она смогла выжить благодаря грудным имплантам. По информации South China Morning Post, инцидент случился еще 22 мая.

Мужчина сел прямо в машину к китаянке и стал угрожать ножом. Девушка кричала, но на помощь ей никто не пришел. После угроз нападавший потребовал отвезти его в другой город.

По дороге грабитель стал вымогать деньги и даже требовал, чтобы жертва заняла их у друзей. Когда нападавший отвлекся, девушка успела отправить сообщение о случившемся своему молодому человеку. Он и вызвал полицию.

Вскоре на место прибыли правоохранительные органы. Увидев их, грабитель внезапно нанес пострадавшей 22 удара ножом в грудь. А затем наложил на себя руки. Спасти его не удалось, несмотря на экстренную помощь. При этом девушка оказалась в больнице.

Врачи считают, что девушке спасли жизнь грудные импланты. Они не дали лезвию ножа добраться до важных органов и нанести смертельную травму.