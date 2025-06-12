Сайт и приложение РЖД не работает: что случилось

Билеты на поезд можно купить в кассе Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке и могут работать со сбоями. Об этом сообщили в telegram-канале компании.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

DDoS-атака — это попытка злоумышленников вывести из строя сайт или онлайн-сервис путём массовой отправки запросов с множества устройств. Цель — перегрузить систему, чтобы она перестала отвечать на обращения пользователей.

В РЖД уточнили, что в течение дня возможны перебои. Специалисты сейчас стараются нормализовать работу сайта и приложения. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.