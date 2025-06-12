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Сайт и приложение РЖД не работает: что случилось

Проблема возникла второй раз за месяц

1 072
1 комментарий
Билеты на поезд можно купить в кассе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUБилеты на поезд можно купить в кассе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Билеты на поезд можно купить в кассе

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке и могут работать со сбоями. Об этом сообщили в telegram-канале компании.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

DDoS-атака — это попытка злоумышленников вывести из строя сайт или онлайн-сервис путём массовой отправки запросов с множества устройств. Цель — перегрузить систему, чтобы она перестала отвечать на обращения пользователей.

В РЖД уточнили, что в течение дня возможны перебои. Специалисты сейчас стараются нормализовать работу сайта и приложения. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

6 июня сайт и мобильное приложение РЖД также подверглись DDoS-атаке. Доступ к ресурсам компании восстановили в кратчайшие сроки. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
РЖД DDoS-атака Билеты на поезд Сбой
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Комментарии
1
Гость
20 минут
Таврический сегодня сказал что мы успешно развиваемся и наращиваем благословение, но не уточнил чьё а Главный Пехотинец сказал что Кавказ это надёжная опора
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