Сайт и приложение РЖД не работает: что случилось

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке и могут работать со сбоями. Об этом сообщили в telegram-канале компании.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
DDoS-атака — это попытка злоумышленников вывести из строя сайт или онлайн-сервис путём массовой отправки запросов с множества устройств. Цель — перегрузить систему, чтобы она перестала отвечать на обращения пользователей.
В РЖД уточнили, что в течение дня возможны перебои. Специалисты сейчас стараются нормализовать работу сайта и приложения. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
6 июня сайт и мобильное приложение РЖД также подверглись DDoS-атаке. Доступ к ресурсам компании восстановили в кратчайшие сроки.