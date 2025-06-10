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Происшествия Австрийский подросток устроил стрельбу в школе из-за того, что его травили. Есть погибшие, их число растет — кадры

Австрийский подросток устроил стрельбу в школе из-за того, что его травили. Есть погибшие, их число растет — кадры

Тело предполагаемого стрелка позже нашли в здании школы

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5 комментариев
В органах сообщили, что стрелок был учеником школы и устроил стрельбу из-за мести | Источник: Kronen ZeitungВ органах сообщили, что стрелок был учеником школы и устроил стрельбу из-за мести | Источник: Kronen Zeitung

В органах сообщили, что стрелок был учеником школы и устроил стрельбу из-за мести

Источник:

Kronen Zeitung

В федеральной высшей школе-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе города Грац в Австрии случилась стрельба. Подробности публикуют в социальных сетях, а также местных СМИ.

По информации сотрудников местной полиции, операция по спасению началась в 10:00 утра по местному времени. В ней участвуют спецназ «Кобра» и вертолет.

Что происходит около школы, где была стрельба | Источник: Kronen ZeitungЧто происходит около школы, где была стрельба | Источник: Kronen Zeitung

Что происходит около школы, где была стрельба

Источник:

Kronen Zeitung

Один свидетель рассказал, что слышал в школе 20 выстрелов. Предположительно, стрелок открыл огонь в двух классах, передает Kronen Zeitung.

Стрелок открыл огонь в двух классах

Источник:

Kronen Zeitung

Во время обысков в здании школы предполагаемого злоумышленника обнаружили мертвым в одном из туалетов.

Подросток учился в этой школе. Местные СМИ сообщают, что мотивом стрелка могла быть месть — якобы он «считал себя жертвой издевательств».

Пострадавших во время стрельбы экстренно увозят на машинах скорой помощи

Источник:

Kronen Zeitung

Пострадавших во время стрельбы экстренно увозят на машинах скорой помощи

Источник:

Kronen Zeitung

В настоящее время число погибших увеличилось до 11 человек, пишет местный портал AUF1. Однако бургомистр Граца заявил о восьми погибших, из которых семеро детей. Растет также и количество пострадавших, им оказывают медицинскую помощь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Австрия Школа Стрельба ЧП
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Комментарии
5
Инженер1
1 час
Прикольненько! В Швейцарии такого нету. А оружия на руках...
Гость
1 час
У нас своих проблем нет ?
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