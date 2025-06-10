Австрийский подросток устроил стрельбу в школе из-за того, что его травили. Есть погибшие, их число растет — кадры

В федеральной высшей школе-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе города Грац в Австрии случилась стрельба. Подробности публикуют в социальных сетях, а также местных СМИ.
По информации сотрудников местной полиции, операция по спасению началась в 10:00 утра по местному времени. В ней участвуют спецназ «Кобра» и вертолет.
Один свидетель рассказал, что слышал в школе 20 выстрелов. Предположительно, стрелок открыл огонь в двух классах, передает Kronen Zeitung.
Во время обысков в здании школы предполагаемого злоумышленника обнаружили мертвым в одном из туалетов.
Подросток учился в этой школе. Местные СМИ сообщают, что мотивом стрелка могла быть месть — якобы он «считал себя жертвой издевательств».
В настоящее время число погибших увеличилось до 11 человек, пишет местный портал AUF1. Однако бургомистр Граца заявил о восьми погибших, из которых семеро детей. Растет также и количество пострадавших, им оказывают медицинскую помощь.