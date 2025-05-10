На границе Индии и Пакистана прогремели взрывы, Индия закрыла 32 аэропорта: кадры

В соцсетях публикуют кадры с, предположительно, места взрывов Источник: «Осторожно, новости» / Telegram











Конфликт между Индией и Пакистаном продолжается. Армия Пакистана заявила, что по трем авиабазам страны были выпущены ракеты. Мы собрали главное, что известно о новом витке конфронтации.

В армии Пакистана сообщили, что Индия атаковала авиабазы пакистанских ВВС Нур-Хан, Мюрид и Шоркот. «Продолжая свою неприкрытую агрессию, Индия некоторое время назад запустила ракеты класса „воздух-земля“ со своих самолетов», — заявили там.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Одна из баз находится вблизи столицы Пакистана. При этом в стране отметили, что ПВО успешно перехватили ракеты, нацеленные на авиабазы.

Согласно заявлению официального представителя армии Ахмеда Шарифа Чаудри, которое цитирует Reuters, ракеты были запущены из индийского города Адампура. Пять из шести ракет были сбиты над территорией Индии в штате Пенджаб. Этот штат разделяет границу протяженностью более 500 километров с Пакистаном.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

В армии Пакистана пообещали ответить на удары. Индия «должна ждать нашего ответа», приводит Reuters заявление Чоудри.

Воздушное пространство Пакистана временно закрыли, ограничения продлятся до 10:00 по московскому времени, передает GeoTV. Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

8 мая истребители Индии и Пакистана сошлись в крупнейшем воздушном бою в новейшей истории. В нем участвовало в общей сложности 125 истребителей.