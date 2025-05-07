Индия и Пакистан начали обстреливать друг друга ракетами: что известно о конфликте, который набирает обороты

Обе страны подверглись разрушениям Источник: M.D. Mughal / AP











Конфликт между Индией и Пакистаном набирает обороты. Число жертв идет на десятки. Из-за эскалации страдают и другие страны. Расскажем подробнее в материале.

Армия Индии сообщила о проведении операции «Синдур», передает The Guardian. Индийские власти обнародовали список из девяти объектов «террористической инфраструктуры» в Пакистане, по которым наносили удары.

В нем девять «террористических лагерей» в Пакистане и на подконтрольной Исламабаду территории Кашмира. Они включают объекты в городах Бахавалпур, Музаффарабад, Сиалкот, Котли, Муридке и других. В Нью-Дели утверждают, что удары наносились исключительно по военным целям.

Небо озарило ярким светом Источник: Рен ТВ / Telegram

Как пишет Hindustan Times, часть лагерей являются штабами и учебными центрами исламистских террористических группировок «Джаиш-е-Мухаммад» и «Лашкар-и-Тайба» (признаны террористическими и запрещены в России). Один из лагерей в округе Наровал (провинция Пенджаб) — база для беспилотников, с помощью которых на территорию Индии сбрасывали оружие и боеприпасы, уточняется в материале. По данным индийского телеканала News18, 17 террористов ликвидированы, 60 ранены в ходе операции.

Глава Минобороны Пакистана заявил, что индийские ВС нанесли удары по мирному населению. Число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии возросло до 26, пострадали 46 человек, передает Reuters со ссылкой на главу ВС страны. Уточняется, что среди жертв есть ребенок.

Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов и нанес ответные удары по целям в Индии. Пакистанское Минобороны заявило о пяти сбитых индийских самолетах. В Министерстве обороны Пакистана заявили, что страна прекратит военные действия, если Индия отступит.

Действия Пакистана привели к гибели трех мирных жителей Кашмира, сообщили ВС Индии. Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на индийскую полицию, 10 человек погибли, 48 ранены после обстрела со стороны Пакистана на линии контроля.

Минимум два самолета из России были вынуждены изменить свои маршруты из-за закрытия воздушного пространства. Воздушным судам пришлось вернуться в аэропорты вылета или на запасные аэродромы. Рейс SU 284 Москва — Пхукет вернулся в аэропорт Шереметьево. SU 232 из Москвы в Дели сел в Ташкенте, сообщили в «Аэрофлоте». После оба самолета вылетели по альтернативному маршруту.