В Германии водитель на люксовом авто въехал в толпу пешеходов: новости 3 мая

Водителя авто задержали Источник: Marco Krefting / dpa / Global Look Press











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 мая.

В России запускают пилот с оценками за поведение

В России готовят пилотный проект по введению в школах оценок за поведение. Об сообщили в Минпросвещения.

Старт намечен на 1 сентября этого года. Пилотными выбраны несколько школ в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. По итогам будет решено, стоит ли вводить норму в остальных школах России. В ведомстве разрабатывают критерии и порядок выставления таких оценок.

Трамп примерил образ папы римского

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение себя в образе папы римского. Картинка, вероятно, создана с использованием нейросетей.

Трамп примерил новую роль Источник: realDonalaTrump / Truthsocial.com

На ней президент США представлен в белой сутане с католической митрой на голове и крупным золотым крестом на груди, на безымянном пальце можно увидеть, предположительно, «кольцо рыбака» — папский перстень. Республиканец сидит на позолоченном троне с поднятым вверх указательным пальцем.

Мошенники стали подделывать штрафы для водителей

Мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, якобы зафиксированные по камерам фотовидеофиксации.

«Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото- и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — приводит ТАСС материалы МВД.

Оплачивая такой «штраф», автовладелец на самом деле переводит деньги мошенникам. У подделки в графе «получатель штрафа» вместо управления Федерального казначейства указан счет платежной электронной системы.

Саша Стоун метит в Госдуму

Блогер и спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин) признался на шоу «Сплетница» (18+), что планирует стать депутатом Госдумы.

«Мы метимся, дай бог, в Государственную думу. Хочется заниматься большими спортивными проектами», — сказал Стоун.

Саша Стоун поделился планами на будущее Источник: Starhit.ru / Telegram

Он поступил в РАНХиГС на специальность «политология и региональное управление». По первому образованию блогер юрист.

Спортсмен отметил, что уже «перерос» блогерство. Он признался, что заставляет себя этим заниматься, поэтому хочет попробовать себя в чем-то новом.

Автомобиль въехал в толпу людей в Германии

Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Германии. О происшествии в городе Штутгарте сообщила местная полиция в соцсети X.

«Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Несколько пострадавших <…> Есть также пострадавшие с серьезными травмами», — говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, за рулем Mercedes G-класса был 42-летний мужчина, он не пострадал и в настоящий момент задержан. Газета Bild уточняет, что инцидент произошел на пешеходном переходе возле трамвайной остановки. По словам очевидцев, в толпе пешеходов находилась женщина с коляской.

Кот запер хозяек на балконе

В Биробиджане (ЕАО) почти час двум женщинам пришлось взывать о помощи с балкона четвертого этажа, где их запер кот. Соседи позвонили в МЧС России. Спасатели вскрыли дверь и впустили женщин в квартиру.

Кот заставил женщин сидеть на морозе Источник: МЧС России / Telegram

«План четвероногого Барсика провалился. Вслед уезжающим сотрудникам МЧС России с того самого балкона махали в благодарность все: обе хозяйки и пушистый кот-ловкач», — рассказали в МЧС.

Два европейских президента внезапно заболели

Президент Сербии Вучич и премьер-министр Словакии Фицо внезапно отменили рабочие встречи из-за проблем со здоровьем. До этого они заявляли о планах посетить парад Победы в Москве 9 мая.

В последние дни Фицо неоднократно отменял запланированные рабочие мероприятия незадолго до их проведения. Как пишет Tvnoviny, причиной этого является ухудшение состояния его здоровья.