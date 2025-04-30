Москвич упал в реку с Крымского моста после рюмки «сильной настойки»: новости 30 апреля

Спасатели вытащили молодого человека из воды и передали врачам Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 апреля.

Роспотребнадзор составил список рекомендаций безопасного отпуска

В период отпуска важно соблюдать меры предосторожности для защиты здоровья. Роспотребнадзор рекомендует:

увеличить потребление жидкости и ограничить алкоголь;

использовать бутилированную воду для питья и гигиены;

тщательно обрабатывать мясо и рыбу;

мыть руки и соблюдать личную гигиену;

в странах с риском малярии применять репелленты и сетки;

вакцинироваться перед поездкой, особенно от желтой лихорадки и кори;

адаптировать организм к жаре, планируя акклиматизацию;

носить легкую одежду, головной убор и крем от загара;

избегать уличной еды, сырой воды и немытых овощей и фруктов;

быть осторожными с животными, особенно при укусах;

купаться только в оборудованных местах.

А в странах с высоким риском инфекций соблюдать дополнительные меры: избегать контакта с насекомыми и ядовитыми животными, использовать качественную еду и воду, передает РИА Новости.

В России планируют увеличить МРОТ до 34 тысяч

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года в размере 34 000 рублей в месяц. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР.

В настоящее время МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц. Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда». Согласно проекту, с 1 января 2026 года МРОТ будет установлен в размере 34 000 рублей в месяц.

Также в законопроекте предлагается установить минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2026 года в размере 300 рублей в час. Это превышает уровень оплаты труда в месяц, рассчитанный исходя из МРОТ.

Кроме того, депутаты предлагают ежегодно индексировать минимальный почасовой размер оплаты труда в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущий год. Если законопроект примут, то это позволит обеспечить работникам право на достойное вознаграждение за труд, повысит уровень их жизни и снизит существующий разрыв в доходах россиян, передает РИА Новости.

Пожар в центре Тбилиси

В центре Тбилиси сегодня случился сильный пожар. Об этом сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

В соцсетях опубликованы видео, на которых видно, что сильный пожар возник в центре грузинской столицы рядом со станцией метро «Вокзальная площадь». А вокруг расположен крупный вещевой и продуктовый рынок, клиника, а также различные магазины, в том числе ювелирные.

Кадры во время пожара Источник: Комсомольская правда / Telegram

По информации начальника главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Левана Муселиани, в тушении участвовали 30 пожарных расчетов. Кроме того, из ближайшей клиники эвакуировали пациентов.

Улицы накрыло черным дымом Источник: Комсомольская правда / Telegram

Юрист объяснил, для чего нужны «шашлычные» дроны

Юрист ЕЮС Олег Черкасов опроверг слухи о «шашлычных» дронах, которые якобы следят за нарушителями противопожарного режима. Он рассказал, что эти дроны используются для обнаружения лесных пожаров, а не для фиксации нарушений.

Черкасов отметил, что съемка с дронов может нарушать право на частную жизнь, хотя и законна. А вот за нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы от 5 до 50 тысяч рублей, а при гибели или травмах людей — уголовная ответственность. Черкасов рекомендует готовить шашлыки только в специально отведенных местах, соблюдая все правила безопасности, передает РИА Новости.

Россиянам советуют избегать митингов в Турции

Посольство России в Анкаре рекомендует россиянам избегать мест, где могут проходить митинги. Возможные демонстрации, в том числе и несанкционированные, могут состояться в Турции 1 мая, мы рекомендуем гражданам проявлять осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий.

Традиционно в Турции 1 мая проходят шествия, поэтому власти усиливают меры безопасности. Особенно это касается Стамбула. Турецкие власти не разрешили проведение массовых акций 1 мая на площади Таксим, сообщает ТАСС.

В Израиле проходит эвакуация из-за лесных пожаров

Из-за аномальной жары и сильного ветра в окрестностях Иерусалима вспыхнули лесные пожары. В связи с этим в районе объявлена эвакуация. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Уже были эвакуированы несколько населенных пунктов. Движение по шоссе, соединяющему Иерусалим и Тель-Авив, перекрыто из соображений безопасности.

Из-за лесных пожаров в Израиле идет эвакуация Источник: РБК / Telegram

«Основываясь на оценках распространения огня, командующий округом поручил командам подготовиться к потенциальной эвакуации дополнительных населенных пунктов, в том числе развернуть автобусы в случае необходимости», — говорится в заявлении полиции.

Поисково-спасательные службы страны проводят операции по тушению пожаров и оказанию помощи местным жителям. По решению начальника военного штаба все военные подразделения будут оказывать поддержку израильской полиции и пожарно-спасательным бригадам.

Движение по шоссе, соединяющему Иерусалим и Тель-Авив, перекрыто Источник: Комсомольская правда / Telegram

Москвич упал в реку с Крымского моста

Молодой человек упал в Москву-реку с Крымского моста. К счастью, его удалось спасти.

По словам его знакомой, днем он выпил рюмку крепкого алкогольного напитка. После этого он начал говорить, что ему всё надоело, и полез на мост. Однако, не удержавшись на высоте, он упал в воду.

Очевидцы сняли москвича, стоящего на мосту, перед падением Источник: Baza / Telegram