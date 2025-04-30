Москвич упал в реку с Крымского моста после рюмки «сильной настойки»: новости 30 апреля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 апреля.
Роспотребнадзор составил список рекомендаций безопасного отпуска
В период отпуска важно соблюдать меры предосторожности для защиты здоровья. Роспотребнадзор рекомендует:
увеличить потребление жидкости и ограничить алкоголь;
использовать бутилированную воду для питья и гигиены;
тщательно обрабатывать мясо и рыбу;
мыть руки и соблюдать личную гигиену;
в странах с риском малярии применять репелленты и сетки;
вакцинироваться перед поездкой, особенно от желтой лихорадки и кори;
адаптировать организм к жаре, планируя акклиматизацию;
носить легкую одежду, головной убор и крем от загара;
избегать уличной еды, сырой воды и немытых овощей и фруктов;
быть осторожными с животными, особенно при укусах;
купаться только в оборудованных местах.
А в странах с высоким риском инфекций соблюдать дополнительные меры: избегать контакта с насекомыми и ядовитыми животными, использовать качественную еду и воду, передает РИА Новости.
В России планируют увеличить МРОТ до 34 тысяч
В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года в размере 34 000 рублей в месяц. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР.
В настоящее время МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц. Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда». Согласно проекту, с 1 января 2026 года МРОТ будет установлен в размере 34 000 рублей в месяц.
Также в законопроекте предлагается установить минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2026 года в размере 300 рублей в час. Это превышает уровень оплаты труда в месяц, рассчитанный исходя из МРОТ.
Кроме того, депутаты предлагают ежегодно индексировать минимальный почасовой размер оплаты труда в соответствии с индексом роста потребительских цен за предыдущий год. Если законопроект примут, то это позволит обеспечить работникам право на достойное вознаграждение за труд, повысит уровень их жизни и снизит существующий разрыв в доходах россиян, передает РИА Новости.
Пожар в центре Тбилиси
В центре Тбилиси сегодня случился сильный пожар. Об этом сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
В соцсетях опубликованы видео, на которых видно, что сильный пожар возник в центре грузинской столицы рядом со станцией метро «Вокзальная площадь». А вокруг расположен крупный вещевой и продуктовый рынок, клиника, а также различные магазины, в том числе ювелирные.
По информации начальника главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Левана Муселиани, в тушении участвовали 30 пожарных расчетов. Кроме того, из ближайшей клиники эвакуировали пациентов.
Юрист объяснил, для чего нужны «шашлычные» дроны
Юрист ЕЮС Олег Черкасов опроверг слухи о «шашлычных» дронах, которые якобы следят за нарушителями противопожарного режима. Он рассказал, что эти дроны используются для обнаружения лесных пожаров, а не для фиксации нарушений.
Черкасов отметил, что съемка с дронов может нарушать право на частную жизнь, хотя и законна. А вот за нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы от 5 до 50 тысяч рублей, а при гибели или травмах людей — уголовная ответственность. Черкасов рекомендует готовить шашлыки только в специально отведенных местах, соблюдая все правила безопасности, передает РИА Новости.
Россиянам советуют избегать митингов в Турции
Посольство России в Анкаре рекомендует россиянам избегать мест, где могут проходить митинги. Возможные демонстрации, в том числе и несанкционированные, могут состояться в Турции 1 мая, мы рекомендуем гражданам проявлять осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий.
Традиционно в Турции 1 мая проходят шествия, поэтому власти усиливают меры безопасности. Особенно это касается Стамбула. Турецкие власти не разрешили проведение массовых акций 1 мая на площади Таксим, сообщает ТАСС.
В Израиле проходит эвакуация из-за лесных пожаров
Из-за аномальной жары и сильного ветра в окрестностях Иерусалима вспыхнули лесные пожары. В связи с этим в районе объявлена эвакуация. Об этом сообщает агентство Reuters.
Уже были эвакуированы несколько населенных пунктов. Движение по шоссе, соединяющему Иерусалим и Тель-Авив, перекрыто из соображений безопасности.
«Основываясь на оценках распространения огня, командующий округом поручил командам подготовиться к потенциальной эвакуации дополнительных населенных пунктов, в том числе развернуть автобусы в случае необходимости», — говорится в заявлении полиции.
Поисково-спасательные службы страны проводят операции по тушению пожаров и оказанию помощи местным жителям. По решению начальника военного штаба все военные подразделения будут оказывать поддержку израильской полиции и пожарно-спасательным бригадам.
Москвич упал в реку с Крымского моста
Молодой человек упал в Москву-реку с Крымского моста. К счастью, его удалось спасти.
По словам его знакомой, днем он выпил рюмку крепкого алкогольного напитка. После этого он начал говорить, что ему всё надоело, и полез на мост. Однако, не удержавшись на высоте, он упал в воду.
Спасатели оперативно вытащили его из воды и передали врачам. Состояние пострадавшего пока не раскрывается. Также остается неизвестным, какой именно напиток он употребил, передает Telegram-канал Baza.