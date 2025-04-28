Агрессивный восьмиклассник с палкой в руке попытался прорваться в школу в Москве

Школьник оказал сопротивление Источник: Осторожно, Москва; МК: срочные новости / Telegram











На северо-востоке Москвы агрессивный восьмиклассник, вооруженный палкой, попытался ворваться в школу. Его задержали на месте, сообщил источник MSK1.RU в силовых структурах.

ЧП произошло в одной из школ района Отрадное. Ученик восьмого класса, который находился на домашнем обучении, попытался зайти в учебное заведение с палкой в руке. Охранник принял ее за холодное оружие и нажал тревожную кнопку.

В школу приехали сотрудники Росгвардии, ученика задержали. Другие дети и педагоги не пострадали, уточнил источник MSK1.RU. По данным Baza, нападавшего схватить удалось не сразу, он успел повалить несколько сотрудников Росгвардии. Проникнуть в учебное заведение школьник решил из-за двойки, уточнил telegram-канал.