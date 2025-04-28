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Происшествия Агрессивный восьмиклассник с палкой в руке попытался прорваться в школу в Москве

Агрессивный восьмиклассник с палкой в руке попытался прорваться в школу в Москве

Охранник принял деревяшку за холодное оружие и нажал на тревожную кнопку

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1 комментарий
Школьник оказал сопротивление | Источник: Осторожно, Москва; МК: срочные новости / TelegramШкольник оказал сопротивление | Источник: Осторожно, Москва; МК: срочные новости / Telegram

Школьник оказал сопротивление

Источник:

Осторожно, Москва; МК: срочные новости / Telegram

На северо-востоке Москвы агрессивный восьмиклассник, вооруженный палкой, попытался ворваться в школу. Его задержали на месте, сообщил источник MSK1.RU в силовых структурах.

ЧП произошло в одной из школ района Отрадное. Ученик восьмого класса, который находился на домашнем обучении, попытался зайти в учебное заведение с палкой в руке. Охранник принял ее за холодное оружие и нажал тревожную кнопку.

В школу приехали сотрудники Росгвардии, ученика задержали. Другие дети и педагоги не пострадали, уточнил источник MSK1.RU. По данным Baza, нападавшего схватить удалось не сразу, он успел повалить несколько сотрудников Росгвардии. Проникнуть в учебное заведение школьник решил из-за двойки, уточнил telegram-канал.

По словам учащихся школы, прорвавшийся туда парень учится дистанционно «из-за особенностей развития». Как он оказался на территории учреждения, непонятно, поскольку калитки там обычно заперты.

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Елизавета ФатееваЕлизавета Фатеева
Елизавета Фатеева
Корреспондент MSK1.RU
Школа Росгвардия Отрадное Восьмиклассник
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Комментарии
1
Гость
1 час
"успел повалить несколько сотрудников росгвардии.." Ничего себе особенный восьмиклассник!
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