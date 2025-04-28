Пол-Европы остались без света и связи — что произошло

В Европе произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут затронул Испанию, Францию, Португалию, Андорру и ряд других стран.
По данным телеканала La Sexta, в Испании отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Без света остались сотни предприятий и жилых домов. Более того, пропала мобильная связь и не работают платежные системы. Блэкаут вызвал хаос на улицах и панику среди жителей.
Серьезно пострадала транспортная инфраструктура. Сообщается о перебоях в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас, движение метро и поездов остановилось. Неработающие светофоры привели к коллапсу на дорогах.
Отключение электроэнергии также наблюдается по всей Андорре, передает Vanguardia. Без света осталась и часть территории Франции, речь идет о Бургундии. Бельгия и Нидерланды сообщают о локальных отключениях в жилых кварталах.
Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента, сообщает Cadena SER. Одной из версий называют возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить. Также не исключается, что причиной стала кибератака.