Пол-Европы остались без света и связи — что произошло

Власти выясняют причину исчезновения электричества Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Европе произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут затронул Испанию, Францию, Португалию, Андорру и ряд других стран.

По данным телеканала La Sexta, в Испании отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Без света остались сотни предприятий и жилых домов. Более того, пропала мобильная связь и не работают платежные системы. Блэкаут вызвал хаос на улицах и панику среди жителей.

Серьезно пострадала транспортная инфраструктура. Сообщается о перебоях в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас, движение метро и поездов остановилось. Неработающие светофоры привели к коллапсу на дорогах.

Отключение электроэнергии также наблюдается по всей Андорре, передает Vanguardia. Без света осталась и часть территории Франции, речь идет о Бургундии. Бельгия и Нидерланды сообщают о локальных отключениях в жилых кварталах.