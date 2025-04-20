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Происшествия Семье в России подарили мину — якобы обезвреженную. Она взорвалась в руках у ребенка

Семье в России подарили мину — якобы обезвреженную. Она взорвалась в руках у ребенка

Мальчик в тяжелом состоянии

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11 комментариев
Мальчику помогают врачи | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUМальчику помогают врачи | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мальчику помогают врачи

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Белгородской области мина взорвалась в руках у 12-летнего мальчика. Он тяжело ранен. О ЧП рассказал местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, мину-«колокольчик» подарили семье несколько месяцев назад. Дарители уверяли, что она обезврежена. 20 апреля в гости к этой семье в Таврово приехали знакомые, семья с ребенком. Тогда и случился взрыв.

«Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки — уверен, выяснит следствие. Но беда случилась: мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала.

Ребенок в тяжелом состоянии — закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Бригада скорой доставила мальчика в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь ребенку оказывается», — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей не хранить дома оружие, помнить, что это не игрушки — и что они ни в коем случае не должны попадать в руки детям. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии
11
Гость
43 минуты
Мозгов нет у родителей, а страдают дети.
Гость
50 минут
Маленький мальчик гранаты нашёл, больше учиться никто не пришёл 😱
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