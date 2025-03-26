Пилот с детьми 12 часов выживал на крыле самолета после крушения в ледниках Аляски: новости 26 марта

Самолет частично затонул в озере у подножия ледника Источник: Apnews.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 марта.

Пенсионеры могут вернуть недоначисленные выплаты

Пенсионеры могут вернуть недополученные государственные выплаты. Однако сначала следует предоставить документы, которые ранее не были переданы в Соцфонд РФ. С помощью таких документов человек сможет подтвердить наличие стажа и доходов.

По информации профессора РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, пенсионеры также могут предоставить в Социальный фонд документы, подтверждающие наличие иждивенцев или смену места жительства. Любая информация может быть полезной при перерасчете выплат.

«Жители России могут получить недополученные выплаты, если окажется, что при расчете страховой пенсии не был учтен стаж. Также выплаты могут быть связаны с периодами ухода за ребенком или военной службы», — рассказала Финогенова агентству «Прайм».

Еще сегодня анонсировали новую индексацию пенсий в апреле. Самый большой подарок ждет тех, кто получает социальную пенсию: их выплаты вырастут сразу на 14,75%. Об этом напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Вспышка скарлатины в Таиланде среди россиян

Вспышка скарлатины в Таиланде затронула россиян, включая детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Инфекция вызывает высокую температуру и сыпь, а некоторые туристы боятся выходить из отелей и посещать экскурсии.

По данным SHOT, за последние недели в Паттайе, на Пхукете и других местах выявлено множество заболевших. Симптомы включают сильный кашель, сыпь, температуру до 40 градусов и боль в горле. Врачи диагностируют скарлатину и назначают антибиотики. Те, кто не заболел, теперь боятся покидать отели и планируют отменить экскурсии.

Однако в Ассоциации туроператоров России опровергли подобные сообщения о вспышке заболевания. В своем Telegram-канале АТОР опубликовал сообщения о том, что страховые компании не получали обращений от российских туристов о заболеваниях скарлатиной в Таиланде.

«По полученной информации от наших партнеров, диагноз „скарлатина“ не фигурирует в медицинских отчетах по Таиланду и ЮВА. Скарлатина не является характерным заболеванием для Таиланда», — рассказала ТАСС директор филиала «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева.

Самолет развернули в небе из-за потери телефона пассажиром

Судно вынуждено изменило курс в небе из-за того, что один из пассажиров потерял свой мобильный телефон. Это случилось во время почти девятичасового перелета из Парижа в Гваделупу.

Потеря телефона была обнаружена только спустя более часа после взлета. Поскольку телефон не удалось найти, пока самолет находился в воздухе, экипаж решил вернуться в аэропорт Парижа в целях безопасности. Об этом сообщило издание The Independent.

После чего авиакомпания никак не прокомментировала причины экстренного возвращения, однако по некоторым данным, причиной спешки стали литий-ионные аккумуляторы, которые могут вызвать возгорание.

После посадки пассажир быстро нашел телефон, и уже через 20 минут самолет вновь вылетел в Гваделупу.

Пожар на российском судне в Южной Корее

В Южной Корее вспыхнул пожар на российском грузовом судне Crystal Asia. В результате чего пострадали шесть моряков. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Пусане в своем Telegram-канале.

Пожар на судне начался в 07:14 по местному времени в восьми километрах от порта Пусан. На борту находились 23 члена экипажа, из них 22 — граждане России.

Судно в огне Источник: Говорит Москва / Telegram Кадры с пожара Источник: Говорит Москва / Telegram

По информации морской полиции Пусана, шесть россиян получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в местные больницы. В настоящее время генконсульство поддерживает связь с корейскими властями, чтобы оказать необходимую помощь. Причины возгорания устанавливаются.

Сбой в СБП

В СБП (Системе быстрых платежей) произошел сбой, из-за чего пользователи столкнулись с проблемами денежных переводов, сообщает сайт Downdetector.su.

За час на сайте зарегистрировали более шести тысяч жалоб на СБП, особенно от жителей Тверской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирска и Москвы. Клиенты банков столкнулись с временной недоступностью сервиса.

Сбои в системе СБП Источник: Downdetector.su











С каждой попыткой пользователям предлагали повторить вход в сервис через 10 минут. Еще многие клиенты, которые перевели деньги во время сбоя, столкнулись с тем, что средства до получателя не доходят.

Позже в Национальной системе платежных карт сообщили РИА Новости, что трудности в обработке операций через СБП устранены, все сервисы работают в штатном режиме.

В России создают платформу для борьбы с мошенниками

Специальная система для противодействия мошенничеству начнет работать в России. Об этом в ходе отчета о работе правительства РФ в Государственной думе заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы создаем такую специальную платформу, она позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета. Это будет одно окно для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов», — отметил Мишустин.

Ранее Госдума на пленарном заседании в третьем чтении приняла законопроект, направленный на защиту граждан от мошенничества с использованием телефонных звонков и интернета. Законопроект предусматривает базу данных о звонках злоумышленников на основе государственной информационной системы «Антифрод».

Семья чудом выжила после крушения самолета на Аляске

На Аляске произошло крушение самолета. Это случилось вечером 23 марта, однако подробности происшествия стали известны сегодня. На борту воздушного судна находились пилот и две его дочери. Воздушное судно упало в замерзшее озеро и полностью погрузилось в снег.

Отец пилота обратился за помощью в социальных сетях, сообщив, что его сын и внучки не вернулись с рейса. Он попросил всех неравнодушных помочь найти его семью.

На следующий день группа из десяти пилотов отправилась на поиски. У вершины ледника один из пилотов заметил обломки. Подлетев ближе, он увидел самолет и трех человек.