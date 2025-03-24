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Происшествия ДТП с Михаилом Ефремовым Актера Михаила Ефремова выпустили из колонии

Актера Михаила Ефремова выпустили из колонии

Суд удовлетворил прошение об УДО

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21 комментарий
Ефремов несколько раз пытался выйти на свободу раньше срока | Источник: Кадр из сериала «Следователь Тихонов» (12+), режиссер Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян, студия «Нон-стоп продакшн», 2016 годЕфремов несколько раз пытался выйти на свободу раньше срока | Источник: Кадр из сериала «Следователь Тихонов» (12+), режиссер Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян, студия «Нон-стоп продакшн», 2016 год

Ефремов несколько раз пытался выйти на свободу раньше срока

Источник:

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в 2020 году, выйдет на свободу по условно-досрочному. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.

Руководство ИК-4, где отбывает наказание актер, не возражало против условно-досрочного освобождения. Сам Ефремов утверждал, что исправился.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни, — сказал Ефремов. — Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — заявил Ефремов в ходе судебного заседания.

Защитник актера Юрий Падалко объяснил, что Ефремову нужно особое лечение. По его словам, имеющиеся проблемы со здоровьем нужно решать в специализированных клиниках, а их нет в системе ФСИН.

Суд обратил внимание, что в материалах ФСИН указывается, что актер покидал рабочее место в тюрьме, чтобы попить чай, а также пользовался мобильным телефоном. Ефремов объяснил, что поступал так по глупости, взяв пример с других заключенных.

Авария произошла 8 июня 2020 года. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand и врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля скончался от полученных травм. Актера признали виновным. Его приговорили к 8 годам колонии. Правда, затем ему сократили срок до 7,5 года, поскольку актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.

Это не первая попытка выйти из колонии по УДО. В 2021 году актер уже просил о смягчении наказания, но ему отказали. В январе 2023 года он также попросил заменить срок принудительными работами.

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Михаил Ефремов УДО Суд
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Комментарии
21
Гость
24 марта, 15:04
Ну, Красное и Белое, держись!!
Гость
24 марта, 15:00
Давно пора было выпустить,что они этим доказали,про страны сшибает насмерть пешеходов и нечего а его посадили,показуха чистой воды
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