Актера Михаила Ефремова выпустили из колонии

Ефремов несколько раз пытался выйти на свободу раньше срока Источник: Кадр из сериала «Следователь Тихонов» (12+), режиссер Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян, студия «Нон-стоп продакшн», 2016 год











Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в 2020 году, выйдет на свободу по условно-досрочному. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.

Руководство ИК-4, где отбывает наказание актер, не возражало против условно-досрочного освобождения. Сам Ефремов утверждал, что исправился.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни, — сказал Ефремов. — Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — заявил Ефремов в ходе судебного заседания.

Защитник актера Юрий Падалко объяснил, что Ефремову нужно особое лечение. По его словам, имеющиеся проблемы со здоровьем нужно решать в специализированных клиниках, а их нет в системе ФСИН.

Суд обратил внимание, что в материалах ФСИН указывается, что актер покидал рабочее место в тюрьме, чтобы попить чай, а также пользовался мобильным телефоном. Ефремов объяснил, что поступал так по глупости, взяв пример с других заключенных.

Авария произошла 8 июня 2020 года. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand и врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля скончался от полученных травм. Актера признали виновным. Его приговорили к 8 годам колонии. Правда, затем ему сократили срок до 7,5 года, поскольку актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.