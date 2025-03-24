«Уничтожены сцена и зрительный зал»: в Ярославле загорелось здание Дома культуры

Пожар в Ярославле произошел вечером Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











Вечером 23 марта во Фрунзенском районе Ярославля загорелось здание заброшенного Дома культуры в поселке Прибрежном, 28. О пожаре спасателям МЧС сообщили в 20:43.

На место выезжало восемь единиц техники и 26 спасателей. С пламенем боролись три часа. Пожарные в защитных костюмах пробирались внутрь здания, чтобы потушить огонь. Полностью пожар ликвидировали к 23:42.

«В результате пожара в неэксплуатируемом Доме культуры уничтожены сцена на площади 50 квадратных метров, зрительный зал на площади 150 квадратных метров и на площади 300 квадратных метров закопчены стены и потолок», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Во время пожара никто не пострадал. По официальным данным, объект находится на балансе Минобороны.