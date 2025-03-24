«Уничтожены сцена и зрительный зал»: в Ярославле загорелось здание Дома культуры

Вечером 23 марта во Фрунзенском районе Ярославля загорелось здание заброшенного Дома культуры в поселке Прибрежном, 28. О пожаре спасателям МЧС сообщили в 20:43.
На место выезжало восемь единиц техники и 26 спасателей. С пламенем боролись три часа. Пожарные в защитных костюмах пробирались внутрь здания, чтобы потушить огонь. Полностью пожар ликвидировали к 23:42.
«В результате пожара в неэксплуатируемом Доме культуры уничтожены сцена на площади 50 квадратных метров, зрительный зал на площади 150 квадратных метров и на площади 300 квадратных метров закопчены стены и потолок», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Во время пожара никто не пострадал. По официальным данным, объект находится на балансе Минобороны.
В эти выходные над селом Туношна под Ярославлем поднялись огромные клубы серого дыма. Оказалось, что там горела трава. Спасатели рассказали, что только за субботу, 22 марта, потушили больше 75 гектаров вспыхнувшей травы. Тем, кто занимается палом растительности, могут грозить штрафы.