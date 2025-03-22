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Происшествия Под Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горит — видео

Под Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горит — видео

Очевидцы показали, что происходило на месте ЧП

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5 комментариев
Пожар начался в районе Туношны | Источник: Наталья Великанова / АвтоДруг Чат / Vk.comПожар начался в районе Туношны | Источник: Наталья Великанова / АвтоДруг Чат / Vk.com

Пожар начался в районе Туношны

Источник:

Очевидцы сообщили о пожаре в районе села Туношна в Ярославском районе. Днем 22 марта там поднялся огромный столб серого дыма. Вокруг столпились зеваки. Местные жители задались вопросом: что случилось?

«Кто в курсе, что случилось? Местные там, не знают, что это», — написала Наталья Великанова в тематическом чате «АвтоДруг Чат» во «Вконтакте».

Очевидцы сняли видео с места. На нем видно, что от поля поднимаются огромные столбы дыма.

Местные жители показали, что происходило на месте

Источник:

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU сообщили, что пожарные выезжали на место по сообщению о пале травы.

«На островке напротив Туношны зафиксировано горение травы. Жилой застройки на территории нет», — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Пока неизвестно, сколько именно спасателей выехали на место. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Также в МЧС сообщили, что в районе полудня в селе Сопелки, недалеко от Туношны, спасатели выезжали по сообщению о поджоге мусора.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Подозреваю. Что многие дети абсолютно не информированы о вреде подобных палов. Об их громадной опасности. О возможном материальном ущербе, который придется компенсировать. Начинать разъяснительную работу надо с детских садов, и, конечно, в семье.
Гость
1 час
Молоко убежало……
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