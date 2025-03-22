Под Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горит — видео

Очевидцы сообщили о пожаре в районе села Туношна в Ярославском районе. Днем 22 марта там поднялся огромный столб серого дыма. Вокруг столпились зеваки. Местные жители задались вопросом: что случилось?
«Кто в курсе, что случилось? Местные там, не знают, что это», — написала Наталья Великанова в тематическом чате «АвтоДруг Чат» во «Вконтакте».
Очевидцы сняли видео с места. На нем видно, что от поля поднимаются огромные столбы дыма.
В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU сообщили, что пожарные выезжали на место по сообщению о пале травы.
«На островке напротив Туношны зафиксировано горение травы. Жилой застройки на территории нет», — пояснили в региональном ГУ МЧС.
Пока неизвестно, сколько именно спасателей выехали на место. Пожарные продолжают бороться с огнем.
Также в МЧС сообщили, что в районе полудня в селе Сопелки, недалеко от Туношны, спасатели выезжали по сообщению о поджоге мусора.