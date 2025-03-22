Под Ярославлем поднялся огромный столб дыма. Что горит — видео

Пожар начался в районе Туношны Источник: Наталья Великанова / АвтоДруг Чат / Vk.com











Очевидцы сообщили о пожаре в районе села Туношна в Ярославском районе. Днем 22 марта там поднялся огромный столб серого дыма. Вокруг столпились зеваки. Местные жители задались вопросом: что случилось?

«Кто в курсе, что случилось? Местные там, не знают, что это», — написала Наталья Великанова в тематическом чате «АвтоДруг Чат» во «Вконтакте».

Очевидцы сняли видео с места. На нем видно, что от поля поднимаются огромные столбы дыма.

Местные жители показали, что происходило на месте Источник: Наталья Великанова / АвтоДруг Чат / Vk.com

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU сообщили, что пожарные выезжали на место по сообщению о пале травы.

«На островке напротив Туношны зафиксировано горение травы. Жилой застройки на территории нет», — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Пока неизвестно, сколько именно спасателей выехали на место. Пожарные продолжают бороться с огнем.