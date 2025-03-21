На Филиппинах трое суток ищут россиянина. Он пропал во время восхождения на вулкан: новости 21 марта

Посольство России на Филиппинах добивается информации о судьбе пропавшего во время похода россиянина Источник: Mash / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 марта.

В России предложили запретить покупку квартир за наличные

Риелторы предложили ограничить покупку квартиры за наличные в целях безопасности. Свои рассуждения по этому поводу предоставили РБК.

Инициативу направили в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, Следственного комитета и Росфинмониторинга, а ее автором выступил Российский союз участников рынка недвижимости, в который входят такие агентства, как «Самолёт плюс» и «Этажи».

Цель предложения заключается в запрете использования наличных при сделках на вторичном рынке. При этом эксперты привели статистику и подчеркнули, что в 90% случаев злоумышленники используют наличные для проведения мошеннических схем, связанных с фиктивной продажей квартир.

По информации президента Союза рынка недвижимости и гендиректора «Самолёта плюс» Александра Попова, ежегодные потери россиян от таких действий составляют от 10 до 20 миллиардов рублей.

Авторы инициативы предложили в таких случаях проводить оплату с помощью банковских счетов, иначе сделку признают недействительной. Рынок новостроек такое нововведение никак не коснется.

Половина Горно-Алтайска без электричества из-за поджога станции

В Горно-Алтайске 20 марта в 22:52 неизвестный поджигатель вывел из строя два трансформатора на подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» № 19, что привело к обесточиванию части города. По словам главы региона Андрея Турчака, злоумышленник слил масло из трансформаторов и поджег их.

Центр подключили ночью, социальные объекты были запитаны от резервного питания. А уже к трем часам ночи энергоснабжение полностью восстановили, работы на одном из трансформаторов завершены, но на втором всё еще продолжаются.

Глава региона заявил, что компания «Россети Сибирь» после окончания восстановительных работ оценит ущерб. Ответственного за поджог еще не нашли, полиция ведет активные поиски злоумышленника.

Губернатор уверен, что виновные будут наказаны после должной оценки их действий, сообщает «Комсомольская правда».

Минфин выступил против расширения льготной ипотеки

Семьи с одним ребёнком до 18 лет не смогут воспользоваться семейной ипотекой. Об этом сообщил Иван Чебесков, заместитель министра финансов, в интервью «Известиям». По его словам, сейчас нет оснований для расширения льготной программы.

Представитель ведомства отметил, что в феврале объем выдачи семейной ипотеки значительно увеличился и это положительно сказалось на рынке жилья.

Сейчас кредит по этой программе могут взять семьи:

с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно);

с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно);

с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно), проживающие в малых городах с населением до 50 тысяч человек или в регионах с низкими объемами строительства.

Военным пенсионерам пообещали увеличение пенсий

Пенсии военных пенсионеров вырастут на 4,5%. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов.

По его словам, в октябре 2025 года предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5%. Это означает, что и пенсии военных пенсионеров также увеличатся.

Он подчеркнул, что это приведет к очередному росту выплат пенсионерам, проходившим службу в Вооруженных силах и правоохранительных структурах, передает РИА Новости.

Взрыв в Лондоне лишил жителей электричества

Взрыв на электроподстанции в Лондоне оставил без электричества тысячи людей, включая аэропорт Хитроу. Первый звонок о пожаре поступил в 23:23 20 марта, и спасатели из разных районов прибыли на место.

Власти эвакуировали 150 человек и установили кордон в 100 метров в качестве безопасности. Без электричества остались около 16 тысяч человек. Многие жители делятся информацией в соцсетях. Представитель аэропорта Хитроу сообщил о значительном отключении электроэнергии и закрытии аэропорта на сутки.

Местные жители делятся кадрами пожара в соцсетях Источник: Х / Sahil45BH

ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне и предсказал снижение роста цен и стабилизацию экономики

Центральный банк сегодня сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Показатель держится на рекордном для страны уровне с октября 2024 года.

«Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части», — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Кроме того, дальнейший уровень ключевой ставки будет зависеть от темпов роста или снижения инфляции. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экономика России сейчас идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, а рост цен в стране скоро прекратится, потому как инфляция замедлится и тоже начнет снижаться. Однако сейчас она остается высокой.

Россиянин пропал на Филиппинах вместе с иностранцами

Житель России и шестеро иностранцев пропали на Филиппинах во время восхождения на вулкан Талинис. Поиски пропавших ведут уже третьи сутки.

Среди пропавших Антон Чернов, которому 38 лет. Он отправился в поход вместе с тремя гражданами Германии, двумя гражданами Великобритании и гражданином Канады. По предварительным данным, туристы не взяли с собой достаточно еды и снаряжения для длительного пребывания в горах.

Как сообщает Mash, спасатели обнаружили следы пропавших туристов и оставленные мотоциклы в начале маршрута, в районе Малабо. По одной из версий, туристы направлялись к озёрам Балинсасайо и Данао. Зарубежные СМИ также отмечают, что двоих из шести человек уже нашли, поиски остальных продолжаются.

Объявление о пропавших туристов в местных СМИ Источник: Mash / Telegram











Спасатели ведут поиски пропавших на Филиппинах туристов Источник: Mash / Telegram











По информации ТАСС, посольство России на Филиппинах добивается информации о судьбе пропавшего во время похода россиянина.

Что случилось с моделью, найденной в Дубае с многочисленными переломами

Украинская модель Мария Ковальчук, найденная в Дубае с переломами конечностей и позвоночника, получила травмы, упав с большой высоты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию. В ведомстве сообщили, что девушка в одиночку забралась на закрытую строительную площадку.

Ранее мы рассказывали, что модель не могли найти восемь дней после вечеринки с шейхами, на которой девушка отмечала свое 20-летие. Сейчас она находится в критическом состоянии и уже перенесла четыре операции. Она предупреждала мать, что собирается на вечеринку, перед пропажей. Наутро девушка вышла на связь последний раз. Мария говорила, что планирует задержаться в ОАЭ, и хотела купить новый билет.

В Хакасии произошла смертельная авария с пожарной машиной

В Черногорске 37-летняя водительница не пропустила пожарную машину и спровоцировала аварию. Девушка никогда не получала прав, сообщили в МВД Республики Хакасия. Она скончалась на месте происшествия.

ДТП попало на запись видеорегистратора Источник: RT на русском / Telegram