Фура влетела в дом в Нижегородской области. Пострадал люди: новости 3 марта

В момент аварии в доме находились люди Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 марта.

Почти два миллиона человек запретили выдавать себе кредиты

За первые два дня работы сервиса по самозапрету кредитов такой возможностью воспользовались 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили в Минцифры.

Больше всего заявок поступило из Москвы. На втором месте идет Санкт-Петербург, следом идёт Подмосковье. Средний возраст заявителей составляет 53 года, отмечают в ведомстве. Запретить выдавать себе кредиты можно через «Госуслуги».

В России предложили ввести два новых выходных

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращения главам всех регионов России с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы. По его мнению, такое решение будет способствовать поддержке православных христиан, закреплению исторических и духовных традиций, которые отражены в Конституции России.

Пасху православные будут отмечать 20 апреля. День Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после нее, в это. году это 8 июня.

Блиновской дали реальный срок

В Москве вынесли приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской. Ей дали пять лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как прошёл суд над Блиновской Источник: Городские медиа

Блиновской не предоставили отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. С нее взыскали 587 миллионов рублей. Кроме того, в доход государства пошло имущество блогера, включая земельный участок в Подмосковье.

Фильм с Юрой Борисовым забрал несколько «Оскаров»

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». Фильм «Анора» Шона Бейкера (18+), в котором играл русский актер Юра Борисов был номинирован сразу на несколько наград. Правда, сам Юра остался без статуэтки, но с похвалой от Роберта Дауни-младшего Его обошел Киран Калкин за роль в картине «Настоящая боль».

Триумф «Аноры» на премии «Оскар» Источник: Городские медиа

Однако «Анора» забрала сразу несколько призов: «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». В картине Шона Бейкера сыграли и другие российские актеры: Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Со всеми победителями престижной премии можно ознакомиться в отдельном материале.

Фура врезалась в частный дом

В Нижегородской области в селе Ломовка фура влетела в жилой дом. По данным NN.RU, водитель не справился с управлением.

Судя по кадрам, в доме вырвало стену Источник: МЧС Нижегородской области / Telegram











Пострадали три человека — водитель и двое жильцов дома. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. От удара пострадал и жилой дом, грузовик буквально заехал внутрь здания.

Трамп пообещал сообщить что-то грандиозное

Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра вечером произойдет что-то «грандиозное». Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что расскажет все, как есть. При этом американский лидер не стал приводить какие-либо подробности.