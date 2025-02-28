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Происшествия Площадь пожара — 1200 квадратных метров: в Ярославской области загорелся мусорный полигон

Площадь пожара — 1200 квадратных метров: в Ярославской области загорелся мусорный полигон

Жители жаловались на задымление

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4 комментария
В Ярославской области 17 часов тушили мусорный полигон | Источник: Андрей Шатский / Vk.comВ Ярославской области 17 часов тушили мусорный полигон | Источник: Андрей Шатский / Vk.com

В Ярославской области 17 часов тушили мусорный полигон

Источник:

Жители Ростовского района Ярославской области уже несколько дней жалуются на запах газа в воздухе, а 27 февраля к нему добавилась еще и гарь.

— Ночью сильное задымление в юго-западном районе Ростова, — писали люди в соцсетях.

В МЧС по Ярославской области сообщили, что 27 февраля в 20:54 поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Уваиха. Ликвидировать пожар удалось только к 14 часам 28 февраля.

— В результате уничтожен мусор на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет, — подвели итог спасатели.

Ситуацию также прокомментировал глава администрации Ростовского района Андрей Шатский:

— Муниципальный центр управления районом сообщает о массовых жалобах жителей Ростова Великого и села Белогостицы на сильный запах газа в атмосферном воздухе. Ранее уже сообщалось, что это связано с мероприятиями по одоризации природного газа. Обеспокоенные горожане также называют источником неприятного запаха мусорный полигон, где сотрудниками МЧС накануне было оперативно ликвидировано возгорание. Направили в региональное министерство лесного хозяйства и природопользования, Управление Роспотребнадзора, а также руководству АО «Газпром газораспределение Ярославль» официальные обращения с просьбой срочно организовать проверки, сделать замеры и провести лабораторные исследования воздуха.

Чиновник отметил, что держит ситуацию на контроле. О полученных результатах Шатский пообещал сообщить дополнительно.

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Запах Гарь Пожар Мусорный полигон
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Это то чего нам не хватало в спокойной обеспеченной жизни при горячё любимом народом- путине-\ сегодня опять без всякой скромности в СМИ выдали- Путина поддерживает 79 проц населения России-- При подсчёте я был за границей мимо-
Гость
1 час
на фото самая стабильная Империя???
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