«Чуть не задохнулась, горло першило»: в Ярославской области жители массово пожаловались на запах газа

Жители Ярославской области почувствовали запах газа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ростова Великого в Ярославской области массово пожаловались на запах газа в городе. Сообщения разлетелись по местным группам в социальных сетях днем 24 февраля.

— Может, кто знает, чего так воняет газом? По всему городу, — написала Любовь Денисова в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» во «Вконтакте». — Я на Кубе чуть не задохнулась, ужас какой-то и аварийка не берет трубку.

— Я на Кубе чуть не задохнулась. Ужасная вонь, горло першило, дышать невозможно, — написала Настя Рудинова.

— Я, находилась дома, окна закрытые, но вонь газом невыносимая. Думала, не выключила газ, проверила, всё закрыто, но запах ужасный, — написала Наталья Ассонова.

— На Чистова тоже газом сильно воняет, — написала Мария Павлова.

В районной администрации жителей города успокоили: пояснили, что на улицах города пахнет одорантом.

— «Газпром газораспределение Ярославль» информирует: В связи с временным усилением одоризации природного газа — приданием голубому топливу специфического запаха с помощью специальных компонентов, на газораспределительной станции, ростовцы могут ощущать запах газа на улице, в помещениях квартир или подъездах многоквартирных домов, — рассказали власти.