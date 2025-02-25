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Город «Чуть не задохнулась, горло першило»: в Ярославской области жители массово пожаловались на запах газа

«Чуть не задохнулась, горло першило»: в Ярославской области жители массово пожаловались на запах газа

Что случилось

3 633
24 комментария
Жители Ярославской области почувствовали запах газа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители Ярославской области почувствовали запах газа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославской области почувствовали запах газа

Источник:

Жители Ростова Великого в Ярославской области массово пожаловались на запах газа в городе. Сообщения разлетелись по местным группам в социальных сетях днем 24 февраля.

— Может, кто знает, чего так воняет газом? По всему городу, — написала Любовь Денисова в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» во «Вконтакте». — Я на Кубе чуть не задохнулась, ужас какой-то и аварийка не берет трубку.

— Я на Кубе чуть не задохнулась. Ужасная вонь, горло першило, дышать невозможно, — написала Настя Рудинова.

— Я, находилась дома, окна закрытые, но вонь газом невыносимая. Думала, не выключила газ, проверила, всё закрыто, но запах ужасный, — написала Наталья Ассонова.

— На Чистова тоже газом сильно воняет, — написала Мария Павлова.

В районной администрации жителей города успокоили: пояснили, что на улицах города пахнет одорантом.

— «Газпром газораспределение Ярославль» информирует: В связи с временным усилением одоризации природного газа — приданием голубому топливу специфического запаха с помощью специальных компонентов, на газораспределительной станции, ростовцы могут ощущать запах газа на улице, в помещениях квартир или подъездах многоквартирных домов, — рассказали власти.

Также они уточнили, что сам по себе одорант не опасен.

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Запах ГАЗ Ростов Великий
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Комментарии
24
Гость &
18 часов
Фрунзе, всю ночь сильный запах гари,химии...До сих пор дымка стоит.Правда нам и строители подванивают,постоянно что то жгут.Но глядели с балкона,а там за лесом в сторону суздалки валил черный дым.В сводке МЧС значатся 5 техногенных пожаров за сутки.Что за пожары?
Гость
19 часов
А чем в Ярославле вдруг запахло, как морозы ударили?
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