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Происшествия В США двухкратный обладатель «Оскара» умер при загадочных обстоятельствах: что известно

В США двухкратный обладатель «Оскара» умер при загадочных обстоятельствах: что известно

Вместе с ним погибли все его близкие

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3 комментария
За свою карьеру Хэкмен получил множество наград | Источник: кадр из фильма «Французский связной» (18+), режиссер Уильям Фридкин, студия 20th Century Fox, 1971 годЗа свою карьеру Хэкмен получил множество наград | Источник: кадр из фильма «Французский связной» (18+), режиссер Уильям Фридкин, студия 20th Century Fox, 1971 год

За свою карьеру Хэкмен получил множество наград

Источник:

Двукратный обладатель премии «Оскар» и писатель Джин Хэкмен был найден мертвым в среду днем в своем доме в районе Санта-Фе-Саммит, передает газета Santa Fe New Mexican. Там же были обнаружены тела его жены, профессиональной пианистки Бетси Аракавы, и их собаки.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил информацию о гибели супругов и их любимца. Однако что случилось с семьей, остается загадкой для общественности. По его словам, признаков насильственной смерти не обнаружено, но причину гибели он не назвал.

Хэкмену было 95 лет, а его жене — 63. Актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Французский связной» (18+), а также за роль второго плана в фильме «Непрощенный» (18+). Также он снимался в таких картинах, как «Бонни и Клайд» (18+) и «Семейка Тененбаум» (18+). За время своей карьеры он также получил три «Золотых глобуса» и премию Сесила Б. Де Милля, присужденную в 2003 году от Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Его последнее появление на большом экране состоялось в 2004 году в роли Монро Коула в фильме «Добро пожаловать в Муспорт» (12+). С тех пор он вел закрытый образ жизни.

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Актер Умер Оскар Причины Джин Хэкмен
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Комментарии
3
Гость
1 час
Прививаться нужно
Гость
49 минут
На кладбище-- где ветер свище и сорок градусов мороз- все равны оскарённые-- одарённые и бездарь
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