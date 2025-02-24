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Происшествия подробности Появилась информация о состоянии водителей фур, столкнувшихся на М-8 под Ярославлем

Появилась информация о состоянии водителей фур, столкнувшихся на М-8 под Ярославлем

Из-за ДТП трасса была перекрыта

6 691
6 комментариев
Грузовики превратились в груду металла | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиГрузовики превратились в груду металла | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

Грузовики превратились в груду металла

Источник:

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали о состоянии водителей грузовиков, столкнувшихся на трассе М-8 в районе деревни Бухалово. ДТП произошло днем 23 февраля.

В аварии пострадали двое водителей фур: 45 и 59 лет.

— Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, — рассказали порталу 76.RU в региональном Минздраве.

Кадры с места ДТП разлетелись по социальным сетям. На них видно, что обе фуры сильно помяло после столкновения. В Госавтоинспекции Ярославской области уточняли, что в ДТП попали грузовики FAW и Freightliner. Из-за аварии трасса М-8 была перекрыта в обе стороны, сразу после аварии на трассе начала собираться пробка.

— Организован объезд через близлежащие к месту ДТП населенные пункты, — сообщали правоохранители.

Спасатели доставали людей из груды металла

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Движение на трассе полностью восстановили только к восьми часам вечера. Правоохранителям предстоит выяснить, что именно стало причиной столкновения.

Водители объезжали пробку

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Комментарии
6
Гость
24 февраля, 11:25
Ну и у кого появилась информация???
Гость
24 февраля, 15:17
Объезжали пробку? Каким простите образом?
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