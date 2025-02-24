Появилась информация о состоянии водителей фур, столкнувшихся на М-8 под Ярославлем

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали о состоянии водителей грузовиков, столкнувшихся на трассе М-8 в районе деревни Бухалово. ДТП произошло днем 23 февраля.
В аварии пострадали двое водителей фур: 45 и 59 лет.
— Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, — рассказали порталу 76.RU в региональном Минздраве.
Кадры с места ДТП разлетелись по социальным сетям. На них видно, что обе фуры сильно помяло после столкновения. В Госавтоинспекции Ярославской области уточняли, что в ДТП попали грузовики FAW и Freightliner. Из-за аварии трасса М-8 была перекрыта в обе стороны, сразу после аварии на трассе начала собираться пробка.
— Организован объезд через близлежащие к месту ДТП населенные пункты, — сообщали правоохранители.
Движение на трассе полностью восстановили только к восьми часам вечера. Правоохранителям предстоит выяснить, что именно стало причиной столкновения.