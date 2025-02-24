Появилась информация о состоянии водителей фур, столкнувшихся на М-8 под Ярославлем

Кадры с места ДТП разлетелись по социальным сетям. На них видно, что обе фуры сильно помяло после столкновения. В Госавтоинспекции Ярославской области уточняли, что в ДТП попали грузовики FAW и Freightliner. Из-за аварии трасса М-8 была перекрыта в обе стороны, сразу после аварии на трассе начала собираться пробка.