Людей доставали из груды металла: появилось видео с места ДТП, из-за которого перекрыли М-8

Появились кадры с места ДТП, из-за которого под Ярославлем перекрыли трассу М-8. По данным ГИБДД, в районе деревни Бухалово столкнулись грузовики FAW и Freightliner. Авария случилась около 13:00.
На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что в результате столкновения большегрузы сильно помяло. Сотрудникам МЧС пришлось вызволять пострадавших из груды металла.
— В результате ДТП оба водителя транспортных средств с травмами госпитализированы в больницу. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД Ярославской области.
По данным на 16:37 проезд по федеральной трассе все еще заблокирован. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через ближайшие населенные пункты.