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Происшествия Людей доставали из груды металла: появилось видео с места ДТП, из-за которого перекрыли М-8

Людей доставали из груды металла: появилось видео с места ДТП, из-за которого перекрыли М-8

Публикуем кадры

19 273
8 комментариев
На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД | Источник: Жесть Ярославль / vk.comНа месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД

Источник:

Появились кадры с места ДТП, из-за которого под Ярославлем перекрыли трассу М-8. По данным ГИБДД, в районе деревни Бухалово столкнулись грузовики FAW и Freightliner. Авария случилась около 13:00.

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что в результате столкновения большегрузы сильно помяло. Сотрудникам МЧС пришлось вызволять пострадавших из груды металла.

Кадры с места ДТП

Источник:

— В результате ДТП оба водителя транспортных средств с травмами госпитализированы в больницу. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГИБДД Ярославской области.

По данным на 16:37 проезд по федеральной трассе все еще заблокирован. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через ближайшие населенные пункты.

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Комментарии
8
Гость
23 февраля, 18:54
Очень тяжелая авария!
Гость
24 февраля, 09:00
под Ярославлем перекрыли трассу М-8 23 км это под Ярославлем?
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