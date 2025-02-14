«Думал, что это конец»: чилиец, выплюнутый горбатым китом, рассказал свою историю: новости 14 февраля

Мужчина оказался в пасти кита, где услышал странные звуки и почувствовал, как его засасывает Источник: Associated Press

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 февраля.

Горбатый кит проглотил и выплюнул мужчину

Горбатый кит попытался проглотить чилийца, но не смог и выплюнул его. Это произошло в Магеллановом проливе, где молодой человек плыл на надувной лодке.

Пострадавший снял процесс на видео. Молодой человек рассказал, что сначала почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из каяка. Затем он оказался внутри кита, где услышал странные звуки и почувствовал, как его засасывает. Мужчина подумал, что это конец, но после этого его с силой выбросило наружу.

Несмотря на то, что кит пытался поймать человека, он не смог его съесть. После этого мужчина доплыл до лодки отца, вместе с которым вышел в Магелланов пролив, и оба благополучно добрались до берега, сообщает Pais.

Горбатые киты обладают большим ртом и могут открывать его довольно широко, но их пищеварительная система не предназначена для поглощения больших объектов, таких как человек, потому как диаметр пищевода морского млекопитающего составляет всего около 10 сантиметров.

В Москве пытались продать новорожденного

В Москве 20-летняя девушка пыталась продать новорожденного ребенка за 1000 долларов. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и задержали девушку.

О продаже младенца сотрудники полиции узнали через интернет и связались с девушкой. Встреча должна была состояться сегодня ночью. Преступление произошло в районе Измайлово. Москвичка хотела оформить сделку продажи своей дочери в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Однако сбыть малышку ей не дали силовики.

Ситуацию под свой контроль уже взяла прокуратура Восточного административного округа. При возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми) девушке грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас малышку передали в органы опеки, ее дальнейшее жизнеустройство также находится на контроле в прокуратуре. Здоровью ребенка ничего не угрожает. По информации столичного омбудсмена Ольги Ярославской, мама девочки не является гражданкой России.

Москвич отравил друга пирожком с ртутью из-за ревности

История с отравлением пирожками с ртутью в одной из московских пекарен получила неожиданное развитие. По информации, полученной от следствия, ртуть из медицинского термометра в выпечку добавил с помощью шприца 46-летний мужчина. Он хотел убить своего знакомого. Причиной преступления стала ревность к девушке.

Мужчин госпитализировали 11 февраля, но, по мнению следователей, один из них, вероятно, симулировал болезнь, чтобы избежать наказания. Когда мужчины поступили в больницу, они рассказали врачам, что ядовитое вещество было в пирожках, купленных в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Пекарню закрыли по требованию Роспотребнадзора, провели эпидемиологическое расследование, но следов ртути не обнаружили.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отравитель признал свою вину.

Наводнения и оползни в Лос-Анджелесе

Всего через месяц после того, как Лос-Анджелес охватили смертоносные пожары, в некоторых районах округа начались оползни и наводнения. Это стало следствием сильного ливня.

По информации Национальной метеорологической службы, в округе Лос-Анджелес ожидается от 0,75 до 1,25 дюйма (1,905–3,175 мм) осадков в час. Власти готовятся при любой возможности эвакуировать население. Жителей призывают оставаться дома, держаться подальше от деревьев и дорог, а также от мест, где были пожары.

Природные катаклизмы могут затронуть Голливуд-Хиллз, Пасифик-Палисейдс, Альтадену, долину Сан-Фернандо, долину Сан-Габриэль, Вестсайд, центр Лос-Анджелеса, часть гор Сан-Габриэль, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес и Уиттиер. Кроме того, камнями и грязью засыпана часть Тихоокеанского побережья, сообщает LA Times.

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ЦБ предупредил о росте цен и спрогнозировал будущее ключевой ставки

Сегодня ожидания аналитиков оправдались, так как Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых. После этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала решение по ставке и рассказала о текущей экономической ситуации и перспективах денежно-кредитной политики (ДКП).

— Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Инфляция в конце года заметно ускорилась. По нашим оценкам, это было отражением существенного перегрева спроса, который мог даже усилиться во втором полугодии прошлого года, — отметила глава ЦБ.

Как отметила Набиуллина, в последнее время наблюдается усиление факторов, которые могут привести к замедлению инфляции. В частности, продолжается снижение объемов кредитования на фоне роста склонности населения к сбережению.

Источник: Смотри / Telegram

Глава ЦБ подчеркнула, что именно из-за этого ЦБ решил сохранить паузу в повышении ключевой ставки. Однако если в ближайшее время набранной жесткости окажется недостаточно, то ЦБ вернется к вопросу о повышении ставки.

Зеленский требует армию в 1,5 миллиона человек и современное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что если страна не станет членом НАТО, то ей придется создать армию в 1,5 миллиона человек. Украинский лидер заявил, что США и президент Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в НАТО из-за возможной эскалации с Россией.

— Если Украину не будут брать в альянс, тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 миллиона человек, — заявил Зеленский.