«Пять машин в аварии»: на трассе М-8 под Ярославлем фура улетела в кювет

Под Ярославлем на трассе столкнулись фура и легковушка Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем 7 февраля под Ярославлем на трассе М-8 «Холмогоры» в сторону Вологды фура слетела в кювет. Рядом с ней стояла разбитая легковушка.

— Фура в кювете, легковушка сильно повреждена. У заправки около Андроников в сторону Ярославля. Обстоятельства ДТП уточняются, — пишут в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

Судя по опубликованному видео, фура оказалась на обочине, рядом — легковушка с выбитыми стеклами и покореженным корпусом.

Видео с места аварии на трассе М-8 Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В другом городском паблике предположили, что участников ДТП может быть больше.

— Пять машин в аварии, одна машина перевернулась. Садясь за руль автомобиля, вы берете ответственность не только за себя! Будьте внимательнее и осторожнее за рулем. Не забывайте, что аас дома ждут, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

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При этом после ДТП разбитый транспорт не создавал помех для движения. Пробки в районе Андроников не было.