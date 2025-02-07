«Пять машин в аварии»: на трассе М-8 под Ярославлем фура улетела в кювет

Днем 7 февраля под Ярославлем на трассе М-8 «Холмогоры» в сторону Вологды фура слетела в кювет. Рядом с ней стояла разбитая легковушка.
— Фура в кювете, легковушка сильно повреждена. У заправки около Андроников в сторону Ярославля. Обстоятельства ДТП уточняются, — пишут в Telegram-канале «Жесть Ярославль».
Судя по опубликованному видео, фура оказалась на обочине, рядом — легковушка с выбитыми стеклами и покореженным корпусом.
В другом городском паблике предположили, что участников ДТП может быть больше.
— Пять машин в аварии, одна машина перевернулась. Садясь за руль автомобиля, вы берете ответственность не только за себя! Будьте внимательнее и осторожнее за рулем. Не забывайте, что аас дома ждут, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».
При этом после ДТП разбитый транспорт не создавал помех для движения. Пробки в районе Андроников не было.
Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, по предварительным данным в аварии обошлось без пострадавших. Обстоятельства и количество участников ДТП устанавливаются.