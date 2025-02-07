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Происшествия «Пять машин в аварии»: на трассе М-8 под Ярославлем фура улетела в кювет

«Пять машин в аварии»: на трассе М-8 под Ярославлем фура улетела в кювет

В полиции озвучили детали ДТП

716
3 комментария
Под Ярославлем на трассе столкнулись фура и легковушка | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПод Ярославлем на трассе столкнулись фура и легковушка | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Под Ярославлем на трассе столкнулись фура и легковушка

Источник:

Днем 7 февраля под Ярославлем на трассе М-8 «Холмогоры» в сторону Вологды фура слетела в кювет. Рядом с ней стояла разбитая легковушка.

— Фура в кювете, легковушка сильно повреждена. У заправки около Андроников в сторону Ярославля. Обстоятельства ДТП уточняются, — пишут в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

Судя по опубликованному видео, фура оказалась на обочине, рядом — легковушка с выбитыми стеклами и покореженным корпусом.

Видео с места аварии на трассе М-8

Источник:

В другом городском паблике предположили, что участников ДТП может быть больше.

— Пять машин в аварии, одна машина перевернулась. Садясь за руль автомобиля, вы берете ответственность не только за себя! Будьте внимательнее и осторожнее за рулем. Не забывайте, что аас дома ждут, — пишут в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по фото с места аварии, фура оказалась в кювете | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramСудя по фото с места аварии, фура оказалась в кювете | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram
Предварительно, в аварии обошлось без пострадавших | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПредварительно, в аварии обошлось без пострадавших | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram
Дорога в районе ДТП усыпана стеклом и кусками пластмассы | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramДорога в районе ДТП усыпана стеклом и кусками пластмассы | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram
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Точное количество участников ДТП устанавливается | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramТочное количество участников ДТП устанавливается | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

При этом после ДТП разбитый транспорт не создавал помех для движения. Пробки в районе Андроников не было.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, по предварительным данным в аварии обошлось без пострадавших. Обстоятельства и количество участников ДТП устанавливаются.

ПО ТЕМЕ
Авария Трасса М-8 Холмогоры ДТП Ярославский район ДТП с фурой
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Комментарии
3
Гость
1 час
как всегда дороги обработаны только по ТВ и по счетам к оплате за наши налоги
Гость
1 час
профессианал за рулём
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