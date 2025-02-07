«Зажав руку, начал движение»: в Ярославской области под колеса автобуса попал пассажир. Видео

Автобус переехал пассажира Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Переславле-Залесском пассажир попал под колеса автобуса. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, всё случилось в феврале 2024 года. Спустя год после ДТП дело передали в суд.

41-летнего водителя автобуса № 1 обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— На остановке на улице Кардовского Переславля-Залесского водитель, нарушив правила дорожного движения, не убедился в том, что все пассажиры закончили посадку и отошли от автобуса, закрыл переднюю дверь, зажав одному из пассажиров руку, и начал движение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автобус переехал упавшего пассажира. По данным прокуратуры, у пострадавшего зафиксировали травму ноги.

По части 1 статьи 264 УК РФ может грозить до двух лет лишения свободы.

Случившееся попало на видео Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

— В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, — добавили в ведомстве.