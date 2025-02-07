НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 781мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Афиша концертов
Интервью с офтальмологом: зачем нужны чек-апы
Что со «Светофором»
Закрылся ресторан
Выселяют магазин
Загорелась пекарня
Как отдохнуть зимой по-русски
Происшествия «Зажав руку, начал движение»: в Ярославской области под колеса автобуса попал пассажир. Видео

«Зажав руку, начал движение»: в Ярославской области под колеса автобуса попал пассажир. Видео

Прокуратура передала дело о ДТП в суд

228
Написать комментарий
Автобус переехал пассажира | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramАвтобус переехал пассажира | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Автобус переехал пассажира

Источник:

В Переславле-Залесском пассажир попал под колеса автобуса. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, всё случилось в феврале 2024 года. Спустя год после ДТП дело передали в суд.

41-летнего водителя автобуса № 1 обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— На остановке на улице Кардовского Переславля-Залесского водитель, нарушив правила дорожного движения, не убедился в том, что все пассажиры закончили посадку и отошли от автобуса, закрыл переднюю дверь, зажав одному из пассажиров руку, и начал движение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автобус переехал упавшего пассажира. По данным прокуратуры, у пострадавшего зафиксировали травму ноги.

По части 1 статьи 264 УК РФ может грозить до двух лет лишения свободы.

Случившееся попало на видео

Источник:

— В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, — добавили в ведомстве.

Автобус № 1 курсирует между остановкой «Славич» и автовокзалом.

ПО ТЕМЕ
Авария ДТП с автобусом Прокуратура Переславль-Залесский
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление