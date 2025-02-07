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Происшествия эксклюзив Звезда сериала «Кармелита» врезался в автомобиль ДПС в Москве — кадры

Звезда сериала «Кармелита» врезался в автомобиль ДПС в Москве — кадры

Актер и полицейские получили травмы

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2 комментария
Утром Денис Матросов отвез своего сына в школу и отправился на работу | Источник: «Москва с огоньком» / T.meУтром Денис Матросов отвез своего сына в школу и отправился на работу | Источник: «Москва с огоньком» / T.me

Утром Денис Матросов отвез своего сына в школу и отправился на работу

Источник:

На северо-востоке Москвы автомобиль ДПС врезался в Porsche. За рулем иномарки находился актер Денис Матросов, известный по роли Антона Астахова в сериале «Кармелита» (12+). Звезда рассказала подробности MSK1.RU.

По словам пресс-секретаря артиста Алены Мажаровой, Матросов пострадал не сильно, но находится в шоковом состоянии. Всё произошло около 11 часов утра, когда он отвез своего младшего сына в школу.

— Ни его жены Оксаны, ни сына в авто не было. Столкновение с автомобилем ДПС произошло примерно в 10:40 на улице Череповецкой. Денис проезжал светофор на зеленый свет. ДПС двигалась по автобусной полосе с включенными проблесковыми маячками, — рассказала она MSK1.RU.

С 1994 по 1995 год Денис Матросов проходил военную службу в театре Российской армии, где впоследствии отработал актером восемь лет. С 2016 года актер возглавляет собственный театр. Актер спродюсировал два спектакля — «Двое в лифте, не считая текилы» (16+) и «Ты будешь мой!» (16+). Его супруга Оксана занимает в театре пост директора.

С 2020 года Денис также является приглашенным режиссером в Московском областном театре драмы и комедии.

На фото&nbsp;— Денис Матросов с женой Оксаной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа фото&nbsp;— Денис Матросов с женой Оксаной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На фото — Денис Матросов с женой Оксаной

Источник:

На месте продолжают работать сотрудники полиции и скорая помощь. Сразу после аварии Денис позвонил своей жене, предпринимательнице Оксане Рудич-Каструбиной: автомобиль зарегистрирован на нее. Она быстро приехала на место ДТП.

—  Мы с семьей очень переживаем за пострадавших. Сейчас выясняются все подробности происшествия. Больше сказать ничего не могу на данный момент, — рассказал MSK1.RU Матросов.

Пострадавшим понадобилась медицинская помощь

Источник:

Завтра Денис должен играть в спектакле «Сирано де Бержерак». Выйдет ли он на сцену — пока под вопросом, рассказала MSK1.RU его пресс-секретарь.

По данным 112, актер не заметил проблесковых маячков служебного авто и выехал им наперерез. В результате серьезные травмы получили два сотрудника полиции. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. До аварии сотрудники ДПС гнались за нарушителем, пишет SHOT. Матросов же ехал на зеленый свет, но не пропустил полицейских. После столкновения с полицейской машиной Porsche вынесло на тротуар. К счастью, там не было людей.

На большом экране актера можно было видеть в сериалах «Кармелита» (12+), «Домохозяин» (12+), «Я больше не боюсь» (12+), «Профиль убийцы» (16+), «Новый русский романс» (16+) и других проектах.

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ДТП Авария Лианозово ДПС Актер
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Комментарии
2
Гость
24 минуты
Не в укор данному случаю, но часто машины со спецсигналами и сиреной, кстати, а сирены не было?, не убеждаются, что их все увидели и пропускают. Сотрудникам и актеру здоровья и взаимно быть более внимательными.
Гость
6 минут
Как-то на перекрёстке довелось увидеть, как мужик на красный прямо в бок полицейской машины въехал явно на превышенной. К счастью каким то чудом пострадали только машины (врезался в левый бок сзади), и в первые несколько секунд мужика потрясли за шкварник и сказали столько горячих слов, что на полчаса на обычной скорости бы хватило. Потом мужики опомнились, что они полиция и перешли на цензурное приличное общение, но было понятно, что получит том гонщик по полной. Но там мужик звездой не был. Интересно, а тут кто кого?
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