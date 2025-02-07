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Происшествия «Забор с корнем вырвал»: в Ярославле легковушка вылетела на тротуар, где стояли люди. Видео

«Забор с корнем вырвал»: в Ярославле легковушка вылетела на тротуар, где стояли люди. Видео

Публикуем рассказ очевидцев

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10 комментариев
В Ярославле легковушка выехала на тротуар, объезжая пешехода на зебре | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле легковушка выехала на тротуар, объезжая пешехода на зебре | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле легковушка выехала на тротуар, объезжая пешехода на зебре

Источник:

Вечером 6 февраля во Фрунзенском районе Ярославля легковушка вылетела на тротуар. Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина чудом не задела людей.

— Смотри, какая жуть на остановке, — подписал фото пользователь в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Всё случилось на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Лескова. Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, автомобилист свернул к тротуару, объезжая переходившего дорогу пешехода.

— При этом на самой остановке людям чудом удалось в последний момент отбежать от несущейся машины. Пешеход благополучно ушел, — добавили в паблике.

Момент аварии на проспекте Фрунзе попал на видео

Источник:

В Сети завирусилось видео одного из очевидцев. Молодой человек записал первые минуты после аварии. Происходящее он комментирует дрожащим голосом.

— Меня трясет. <…> Чуть не сбили. Я вообще целый, даже ничего не почувствовал, — говорит автор видео. — Вон тормозные следы, он забор с корнем вырвал. Я как раз из автобуса вышел, в полусонном состоянии иду. <…> Тормозной след на бордюре. Парень живой, нормально. Не сбил никого.

По словам очевидцев, автомобилист свернул с дороги на пешеходном переходе

Источник:

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, в ДТП никто не пострадал. Детали аварии выясняются.

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Комментарии
10
Гость &
2 часа
Колмогорова,Лескова,Чернопрудная...Почему тут то и дело дтп?
Гость
2 часа
Все новости собираем из "Подслушано в Ярославле". Мало того что собираем, так еще и пересказ слов с видео текстом прописываем.
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