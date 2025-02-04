Птицы, внешние объекты, взрыв кресел. Что говорится в предварительном отчете о крушении самолета AZAL у Актау

Источник: из материалов предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана











Министерство транспорта Казахстана 4 февраля опубликовало предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines недалеко от Актау. Лайнер, летевший из Баку в Грозный, разбился в конце декабря. Основные данные, опубликованные комиссией по расследованию авиационного происшествия, — в материале «Фонтанки».

Самолет Embraer 190-100 IGW2 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря в 11:28 по местному времени при выполнении посадки в пяти километрах от аэропорта Актау. Экипаж решил посадить самолет в Актау после двух неудачных попыток посадки в Грозном. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Среди погибших — семь граждан РФ, 25 граждан Азербайджана и шесть граждан Казахстана.

«В результате авиационного происшествия воздушное судно полностью разрушилось и частично сгорело при наземном пожаре», — говорится в отчете.

История полета

Перед вылетом все члены экипажа прошли предполетный медосмотр. Также самолет был проверен техническим персоналом. В 03:56 самолет взлетел из аэропорта Баку. В 04:12 судно покинуло воздушное пространство Азербайджана, и экипаж вышел на связь с диспетчерским пунктом «Ростов-контроль». В 05:13:30 системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 перестали принимать сигналы со спутников, а дальномер DME (система, которая определяет расстояние от наземной станции до воздушного судна) не принимал сигналы с наземных станций.

«Отказов других систем самолета по данным, полученным с регистратора полетных данных, не регистрировалось», — сказано в отчете.

В 05:13:36 был зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу. В 05:13:39, по данным с регистратора полетных данных, зафиксировано начало разгерметизации кабины. Далее сработала сигнализация «HYD 2 LOW PRESS» и упало давление в первой и второй гидросистемах.

В 05:14:58 командир связался с бортпроводниками и спросил, что случилось. Ему ответили: «Взорвались два сиденья, я… м-м-м, я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю».

Спустя минуту экипаж сообщил диспетчерам «Грозный-вышка», что самолет столкнулся с птицами и в кабине взорвались два кресла. После чего командир попросил диспетчера найти ближайший аэродром для посадки. Сначала было принято решение лететь в Минеральные Воды.

«Значит, был удар сильный, задние кресла там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам, пожалуйста, погоду Минвод», — доложил экипаж в 05:16:32.

Диспетчер сообщил погоду, после чего экипаж заявил об отказе гидравлической системы. Затем экипаж запросил погоду в Махачкале, Баку и Актау.

«Тогда идем на Актау», — сообщил экипаж диспетчеру в 05:42:40. Также пилот запросил пожарных и скорую.

Согласно отчету, в 05:52:39 в кабине начал заканчиваться кислород, в салоне взорвался кислородный баллон, некоторые пассажиры начали терять сознание. В 06:22:24 экипаж выпустил шасси, в 06:27:58 самолет столкнулся с землей.

Повреждения самолета, разбившегося по пути из Баку в Грозный

В отчете говорится, что гидравлические системы, предположительно, повредились в результате столкновения с внешними объектами. По той же причине, согласно отчету, была повреждена электрическая проводка управления привода стабилизатора. В отсеке гидросистемы № 3 были обнаружены сквозные повреждения. В основном они находились в киле и стабилизаторе.

«Сквозные повреждения указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию воздушного судна», — сказано в отчете.

Также отмечается, что для определения происхождения сквозных повреждений комиссия и эксперты проведут дополнительные проверки и исследования.

В результате крушения самолет распался на несколько частей. Правое крыло, часть кабины пилотов, центральная и передняя части фюзеляжа полностью сгорели. «Правый двигатель разрушен на несколько крупных и мелких частей. Левый двигатель частично сохранился», — говорится в отчете.