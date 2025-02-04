«Образовалась пробка»: под Ярославлем на трассе столкнулись три машины. Видео

Вечером 4 февраля на Костромском шоссе под Ярославлем произошло тройное ДТП. Очевидцы сообщают, что автомобили столкнулись неподалеку от деревни Ярцево Туношенского сельского поселения.
— Массовое ДТП на Костромском шоссе, мост после Ярцева. Образовалась пробка от Воробина, — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Судя по видео с места аварии, у всех трех автомобилей удар пришелся на передние части. Куски пластика разбросало по дороге. Капот одной из машин дымился, а на место выехала бригада скорой помощи.
В Управлении МВД по Ярославской области рассказали, что поступали сообщения о тройном столкновении в районе деревни Воробино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшая пробка образовалась в районе деревни Ярцево в сторону Ярославля. Более плотный затор собрался на встречной полосе. Автомобилисты также отметили на карте тройное ДТП.