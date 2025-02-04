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Происшествия «Образовалась пробка»: под Ярославлем на трассе столкнулись три машины. Видео

«Образовалась пробка»: под Ярославлем на трассе столкнулись три машины. Видео

Первая информация об аварии

1 391
4 комментария
Столкновение произошло вечером | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramСтолкновение произошло вечером | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Столкновение произошло вечером

Источник:

Вечером 4 февраля на Костромском шоссе под Ярославлем произошло тройное ДТП. Очевидцы сообщают, что автомобили столкнулись неподалеку от деревни Ярцево Туношенского сельского поселения.

— Массовое ДТП на Костромском шоссе, мост после Ярцева. Образовалась пробка от Воробина, — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Судя по видео с места аварии, у всех трех автомобилей удар пришелся на передние части. Куски пластика разбросало по дороге. Капот одной из машин дымился, а на место выехала бригада скорой помощи.

Движение на участке затруднено

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В Управлении МВД по Ярославской области рассказали, что поступали сообщения о тройном столкновении в районе деревни Воробино. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Автомобилисты тоже сообщили о ДТП | Источник: «Яндекс.Карты»Автомобилисты тоже сообщили о ДТП | Источник: «Яндекс.Карты»

Автомобилисты тоже сообщили о ДТП

Источник:

По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшая пробка образовалась в районе деревни Ярцево в сторону Ярославля. Более плотный затор собрался на встречной полосе. Автомобилисты также отметили на карте тройное ДТП.

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Комментарии
4
Гость
51 минута
Тысячи тонн песко-соляной смеси было обработано сотни километров дорог Ярославской области
Гость
9 минут
Часто случаются ДТП на шоссе Ярославль - Кострома. В хорошие времена надо подумать о его расширении. На всем протяжении. От Ярославля до Туношны расширять дорогу начнут уже в ближайшие годы.
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