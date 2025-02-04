В шведской школе открыли стрельбу: внутри остаются люди, очевидцы слышат взрывы

В школе числятся 2 000 учеников Источник: aftonbladet.se











В шведском городе Эребру в школе открыли стрельбу. Есть несколько пострадавших. О происшествии сообщают местные СМИ.

— Информация о насильственных действиях в Эребру очень серьезна. Полиция находится на месте, операция идет полным ходом. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий, — передает слова министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера STV.

Пострадали как минимум пять человек. В их числе сотрудник полиции, сообщает портал Expressen. Об их состоянии пока ничего не известно.

По данным Aftonbladet, в здании остались люди. Один из сотрудников школы, как пишет DN, слышал звуки, похожие на взрывы.

По предварительной информации, преступник покончил с собой. Что стало причиной нападения, пока выясняют. На данный момент на месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Полиция рекомендует не покидать дома и не приближаться близко к школе.