НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 761мм 64%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,94
EUR 102,49
Ищут тело подо льдом
Прощание с убитым полицейским
Обзор на «легкое метро»
Построят школу с бассейном
Новый слоган Ярославля
Список поздних автобусов
Продают недостроенную гостиницу
Как отдохнуть зимой по-русски
Что откроют в Брагине
Высотки в частном секторе
Происшествия В шведской школе открыли стрельбу: внутри остаются люди, очевидцы слышат взрывы

В шведской школе открыли стрельбу: внутри остаются люди, очевидцы слышат взрывы

Жителей не подпускают к зданию

116
Написать комментарий
В школе числятся 2&nbsp;000 учеников | Источник: aftonbladet.seВ школе числятся 2&nbsp;000 учеников | Источник: aftonbladet.se

В школе числятся 2 000 учеников

Источник:

В шведском городе Эребру в школе открыли стрельбу. Есть несколько пострадавших. О происшествии сообщают местные СМИ.

— Информация о насильственных действиях в Эребру очень серьезна. Полиция находится на месте, операция идет полным ходом. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий, — передает слова министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера STV.

Пострадали как минимум пять человек. В их числе сотрудник полиции, сообщает портал Expressen. Об их состоянии пока ничего не известно.

По данным Aftonbladet, в здании остались люди. Один из сотрудников школы, как пишет DN, слышал звуки, похожие на взрывы.

По предварительной информации, преступник покончил с собой. Что стало причиной нападения, пока выясняют. На данный момент на месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Полиция рекомендует не покидать дома и не приближаться близко к школе.

В учебном заведении, в которой произошло нападение числится 2000 учеников. Раньше это была средняя школа, но теперь там учатся взрослые.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Швеция Школа Пострадавшие Взрыв
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление