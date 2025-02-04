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Происшествия Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве Мог совершить террорист-смертник: появились новые версии о взрыве в московском ЖК «Алые паруса»

Мог совершить террорист-смертник: появились новые версии о взрыве в московском ЖК «Алые паруса»

Тело в холле не смогли опознать в день ЧП

324
2 комментария
Исполнителя взрыва может не быть в живых | Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU Исполнителя взрыва может не быть в живых | Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

Исполнителя взрыва может не быть в живых

Источник:

Взрыв в элитном ЖК Москвы «Алые паруса», во время которого погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник. Об этом 4 февраля со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

— Подрыв в доме в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертник, — сказал собеседник агентства.

По данным источника RT, найденное на месте взрыва тело принадлежит возможному преступнику.

Что известно о взрыве в элитном московском ЖК

Источник:

Взрыв произошел 3 февраля в подъезде многоэтажки. По предварительной информации, взрывное устройство сдетонировало в момент, когда в холл вошли Саркисян и его охрана. Несколько человек госпитализировали, в их числе был основатель батальона «АрБат». Он скончался уже в реанимации. Также на месте происшествия обнаружили одного погибшего. Человека не удалось сразу опознать, так как тело было сильно повреждено.

В СМИ писали о разных версиях произошедшего. По одной из них, взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. СВУ могли заложить под диван, который стоит в холле по пути от лифтов к главному входу, и привести в действие дистанционно.

Также рассматривался вариант, что взрывчатку могла принести девушка среднего роста с длинными волосами и в темной куртке. Именно такую видела местная жительница перед взрывом в холле, спустя несколько минут после этого прогремел взрыв. Свидетельницу смутило, что при виде нее девушка запаниковала и начала прятать лицо. По другим данным, разыскивают мужчину 35–45 лет. Его личность пока не установлена.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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Взрыв в ЖК Алые паруса Взрыв в Москве Армен Саркисян Исполнитель Детали
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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Начали сочинять. Сначала - охранник погиб. Теперь он превращается в смертника. Если армянин ходил всегда с охраной, то профессионалы -охранники не могли дать зайти вместе с ними неизвестному.
Гость
27 минут
Московские новости о джигитах очень актуальны для нас
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