Мог совершить террорист-смертник: появились новые версии о взрыве в московском ЖК «Алые паруса»

Взрыв в элитном ЖК Москвы «Алые паруса», во время которого погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник. Об этом 4 февраля со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.
— Подрыв в доме в ЖК «Алые паруса» мог совершить террорист-смертник, — сказал собеседник агентства.
По данным источника RT, найденное на месте взрыва тело принадлежит возможному преступнику.
Взрыв произошел 3 февраля в подъезде многоэтажки. По предварительной информации, взрывное устройство сдетонировало в момент, когда в холл вошли Саркисян и его охрана. Несколько человек госпитализировали, в их числе был основатель батальона «АрБат». Он скончался уже в реанимации. Также на месте происшествия обнаружили одного погибшего. Человека не удалось сразу опознать, так как тело было сильно повреждено.
В СМИ писали о разных версиях произошедшего. По одной из них, взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. СВУ могли заложить под диван, который стоит в холле по пути от лифтов к главному входу, и привести в действие дистанционно.
Также рассматривался вариант, что взрывчатку могла принести девушка среднего роста с длинными волосами и в темной куртке. Именно такую видела местная жительница перед взрывом в холле, спустя несколько минут после этого прогремел взрыв. Свидетельницу смутило, что при виде нее девушка запаниковала и начала прятать лицо. По другим данным, разыскивают мужчину 35–45 лет. Его личность пока не установлена.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.