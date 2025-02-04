Влетел на светофоре: в ДТП на трассе М-8 погиб водитель фуры. Видео

ДТП с грузовиками случилось в Ростовском районе Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











В ДТП на трассе М-8 в Ярославской области погиб 59-летний водитель фуры. Трагедия случилась в половине седьмого утра 4 февраля в Ростовском районе. Детали озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

По предварительной версии полиции, 59-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом ехал со стороны Москвы в направлении Ярославля. Перед ним двигался грузовик — «Мерседес-Бенц-Атего», за рулем которого был 46-летний мужчина.

В один момент «Мерседес» притормозил на перекрестке перед светофором на запрещающий красный сигнал. Следовавший за ним КАМАЗ не остановился и на скорости врезался в полуприцеп.

— В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Мерседес» с травмами госпитализирован в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На место выезжали сотрудники ГИБДД Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram