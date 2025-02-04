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Происшествия Влетел на светофоре: в ДТП на трассе М-8 погиб водитель фуры. Видео

Влетел на светофоре: в ДТП на трассе М-8 погиб водитель фуры. Видео

Где произошла авария

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2 комментария
ДТП с грузовиками случилось в Ростовском районе | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиДТП с грузовиками случилось в Ростовском районе | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП с грузовиками случилось в Ростовском районе

Источник:

В ДТП на трассе М-8 в Ярославской области погиб 59-летний водитель фуры. Трагедия случилась в половине седьмого утра 4 февраля в Ростовском районе. Детали озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

По предварительной версии полиции, 59-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом ехал со стороны Москвы в направлении Ярославля. Перед ним двигался грузовик — «Мерседес-Бенц-Атего», за рулем которого был 46-летний мужчина.

В один момент «Мерседес» притормозил на перекрестке перед светофором на запрещающий красный сигнал. Следовавший за ним КАМАЗ не остановился и на скорости врезался в полуприцеп.

— В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Мерседес» с травмами госпитализирован в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На место выезжали сотрудники ГИБДД

Источник:

Теперь правоохранителям предстоит выяснить причины случившегося.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
Под утро сон сморил напрочь...
Гость
1 час
Куда врезался то в атегу или в полуприцеп? Кабина вроде целая, наверно не пристегнут был.
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