«Она сама себя наказала»: следователь по делу матери-детоубийцы рассказал о ее последнем дне с сыном

Уголовное дело об убийстве ребенка, которого мать выбросила в чемодане на мусорку, вел следователь Глеб Ведерников Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU; камеры наблюдения











Ранним утром 12 июля двое бездомных копались на мусорной площадке во дворе дома в самом центре Перми. Искали металлолом или еще что, почему-то подумали, что что-то интересное может лежать в выброшенном чемодане. Находка ужаснула бы любого — там лежал мертвый мальчик.

Фото ребенка, которое сделали следователи, не узнавали ни в одной школе — как оказалось, 9-летний мальчик просто нигде не учился. Его не отпускала от себя мама, Ирина Шатова, а папа уехал жить за границу. Мама же ребенка и убила — а потом в чемодане выбросила на помойку.

За время, прошедшее с того утра, следователи не раз говорили: мотив женщины был в своеобразной заботе. Погрязнув в долгах, она собиралась покончить с собой и сына в этом бренном мире оставлять не хотела. С собой покончить в итоге не смогла.

Ирину Шатову признали вменяемой. Сейчас расследование дела закончили. Наши коллеги из 59. RU поговорили со следователем, который его вел, обо всех обстоятельствах этой трагедии.

Нашли по камерам «Безопасного города»

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК Прикамья Глеб Ведерников вспоминает: в то утро в считаные минуты подняли все видеозаписи камер системы «Безопасный город». На записях у мусорных контейнеров увидели женщину с чемоданом. Она была замечена в самых разных районах. Везде — с каменным лицом.

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Ее нашли на верхнем этаже одной из гостиниц через несколько часов, забившуюся в углу с отрешенным лицом и потухшим взглядом. Никакого сопротивления полиции она не оказывала. А на допросе рассказала леденящую душу историю — якобы в ее квартиру ночью ворвались два коллектора, требовали отдать долги, применяли силу и в итоге убили ее сына. Но эта версия сразу же развалилась.

— С точки зрения здравого смысла ее версия была несостоятельной, — говорит Глеб Ведерников. — Какой смысл коллектору убивать ребенка на глазах у матери? Это, на секундочку, особо тяжкое преступление. Плюс ее версия опровергалась тем, что у нее самой не было следов насилия. Отсутствовали характерные травмы, которые появляются

при оказании сопротивления. Кроме того, в квартире не было следов пребывания третьих лиц.

Через некоторое время Ирина Шатова сделала явку с повинной. Она во всём призналась и рассказала, что она сама убила сына.

«Ложно понятое сострадание»

В ту ночь сын Ирины сидел и смотрел мультики. Она подошла сзади, накинула на его шею провод и стала душить. Расправа продолжалась минуту. После мать 35 раз ударила мальчика ножом.

— Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала асфиксия, — комментирует Ведерников рассказанное Шатовой на допросе. — В ее действиях не было хладнокровного расчета. Если бы это были взвешенные действия, был бы другой почерк. В ее действиях, наоборот, была паника, и с хладнокровностью все ее поступки не очень связаны.

Следователю Ирина Шатова сказала, что совершила «сострадательный поступок». Сам Глеб Ведерников называет действия матери «ложно понятым состраданием» и объясняет почему.

— Для нее убийство было «актом сострадания», но по общему пониманию оно таковым не является, — отметил собеседник.

Женщина призналась следователям, что имела огромные долги, которые физически никогда бы не выплатила. Она планировала суицид, а убийство сына называла «своеобразной заботой о нем».

Развод с мужем и долги в 50 миллионов

Подробно о мотиве Ирина Шатова рассказала в своей явке с повинной. В 2022 году она развелась со своим мужем. Бывший супруг часто навещал их единственного сына и проводил с ним время. Мальчик не ходил в школу, Ирина сама занималась его обучением. Следователь уточняет, что это было не совсем домашнее образование.

— Домашнее обучение все-таки предполагает прикрепление к конкретной школе, учителя дистанционно контролируют ученика, дают задания, — объяснил следователь. — Здесь же ни одна школа об этом ребенке не получала никаких сведений. При этом у мальчика была хорошо поставленная речь, он хорошо формулировал вопросы — об этом говорили свидетели. Но социальные навыки у ребенка почти отсутствовали, он не общался со сверстниками, часто сидел дома.

Единственный, кто выводил ребенка из дома, гулял с ним и придумывал досуг, это был его отец.

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В марте 2024 года, за несколько месяцев до трагедии, экс-супруг уехал в США — в поисках новой работы и «своей самореализации». Там мужчину задержали и на несколько месяцев отправили в местную тюрьму за нарушение миграционного законодательства.

После развода Ирина Шатова решила резко поменять свою жизнь и искала новые источники дохода. Она ушла с работы менеджера по сопровождению клиентов в автосалоне и занялась маржинальной торговлей.

Маржинальная торговля — это торговля с использованием заемных денег или ценных бумаг брокера. Цель такой торговли — заработать больше, чем только на свои средства.

Ирина Шатова брала деньги инвесторов и вкладывала их в ценные бумаги, но в итоге всё потеряла. Она обещала выплачивать довольно высокие проценты — сразу шесть процентов в месяц, и некоторое время так и делала. Отметим, что, изучив ее финансовую деятельность, следователи не обнаружили признаков мошенничества и финансовой пирамиды.

— То есть это были именно попытки вести предпринимательскую деятельность, которые закончились плачевно, — говорит Глеб Ведерников. — К тому же она использовала достаточно рискованные инструменты маржинальной торговли на фоне общего падения рынка. В начале 2024 года стоимость акций сильно снизилась. Даже сейчас рынок акций до сих пор не восстановился.

Особенно ситуация обострилась за полгода до убийства. Ирина Шатова всё время думала, где достать деньги. Родственникам в миллионных долгах она не признавалась, родители даже не догадывались, насколько плохи дела у Ирины. По официальной информации правоохранительных органов, ее долг составлял 50 миллионов рублей. Женщина хотела взять крупную сумму в долг у своего знакомого, но он ей отказал. Это стало последней каплей.

Следователь Глеб Ведерников отмечает, что полгода на расследование такого дела — срок совершенно не большой Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Последние полгода ее психологическое состояние медленно ухудшалось. Она загнала себя в угол, — отмечает собеседник. — Она считала, что в ее ситуации уже нет никакого выхода.

Последний день с сыном

11 июля Ирине Шатовой снова звонили клиенты, которым она задолжала. Женщина уже не отвечала на этот вал звонков. Весь этот день она провела с сыном.

— Она говорила, что это был обычный день, обычные бытовые заботы, — рассказывает следователь. — Вечером они сидели вдвоем с ребенком, и она думала, что ей делать дальше. Она поняла, что сейчас никто ей денег не даст.

Всё, что произошло дальше, Шатова помнит фрагментами. Она рассказывала, что после расправы над сыном положила его на кровать и вытащила чемодан. Туда вложила подушку и стала укладывать мальчика как будто спать. Решила взорвать квартиру, открыла газ.

— Через некоторое время возобладал здравый смысл, и она подумала, что окружающие люди не виноваты в ее личных проблемах, — говорит Глеб Ведерников.

Ирина предприняла еще несколько попыток суицида, но ничего не получалось. Тогда она взяла чемодан, вышла с ним на улицу и решила дойти до своего бывшего офиса в отеле.

— Для нее было «важно» дойти туда с телом ребенка, — говорит следователь. — Ресепшен в отеле открыт круглосуточно, ей не составило труда пройти в офис на верхних этажах. Там она долго стояла на балконе и смотрела на город.

С балкона Ирина Шатова увидела ночную Каму и решила идти до моста. Снова вышла на улицу и покатила чемодан к реке. Именно в этот момент ее сняли уличные камеры. На кадрах видно абсолютно отрешенное лицо женщины.

На мосту она хотела перебросить чемодан через двойные перила, чтобы скинуть его в воду, но не смогла его поднять. Ирина развернулась и пошла в первый попавшийся двор, где и оставила чемодан с сыном у мусорных баков. А потом вернулась домой и переоделась.

— Она раскидала вещи и устроила беспорядок, хотела инсценировать, как будто на нее напали коллекторы, — объясняет собеседник. — После она заказала такси и попросила отвезти ее снова во двор на Монастырской, где она оставила чемодан. Она видела, что к нему уже подошли люди, таксиста она попросила остановиться поодаль, сидела и наблюдала.

После задержания Ирине назначили психиатрическую экспертизу, та в итоге признала ее вменяемой — то есть женщина осознавала, что делала. 27 января, после завершения расследования, Шатовой вручили документы по обвинению ее по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Детоубийце грозит до 20 лет колонии.

Ирина Шатова в зале суда на самом первом заседании, когда ей избрали арест в СИЗО на время следствия Источник: Александра Куляпина / 59.RU











— Отягчающих обстоятельств у Шатовой нет, — отмечает Глеб Ведерников. — Смягчающие есть, это ее явка с повинной. Но учтет ли ее суд, неизвестно, так как явка зарегистрирована после того, как о преступлении стало известно. Она, мать, сама себя наказала. Сейчас к ней пришло осознание, что с этим ей жить весь остаток жизни. Она достаточно умная женщина, но не привыкла проявлять внешние эмоции, как-то их показывать. Это человек, который переживает всё, что его мучает, внутри себя. Ее слёзы я видел только один раз, когда она описывала, что натворила, сам момент убийства.